vor 37 Min.

Hier bestimmen die Kinder mit

An der Laurentiusgrundschule Bobingen gibt es einen Schülerrat, der künftig ganze Projekte selber organisieren soll

Von Anja Fischer

Es ist eine gewichtige Runde, die sich da im Musiksaal der Laurentiusgrundschule Bobingen zusammengefunden hat. Von der zweiten bis zur vierten Jahrgangsstufe hat jede Klasse zwei Vertreter geschickt, um wichtige Schulfragen zu besprechen.

Beim ersten Thema geht es um den Pausenverkauf, der wieder an der Grundschule angeboten werden soll. Die Schüler machen sich Gedanken darüber, wie dieser durchgeführt werden soll. Mit einem örtlichen Bäcker haben sie bereits Kontakt aufgenommen. Aber sollen ihre Mitschüler vorbestellen, was sie am nächsten Tag benötigen? Das lässt keinen Raum für Spontankäufe, merkt ein Viertklässler an. Aber was passiert, wenn Lebensmittel übrig bleiben? Nicht ganz einfach für die Schüler. Aber eine Aufgabe, die sie – mit ein wenig Hilfe – selbst lösen sollen.

Dafür hat die Laurentiusgrundschule Bobingen den Schülerrat etabliert. Schülerrat, das ist das Gremium, welches gerade im Musiksaal zusammensitzt. Seit September vergangenen Jahres gibt es das Mitbestimmungsprojekt. Betreut wird es von den Lehrkräften Silke Koprowski und Margrit Horsche sowie von Sozialarbeiterin Friederike Wagner.

Es basiert auf den Grundprinzipien der Demokratie. Gibt es ein Projekt, werden die Klassenvertreter im Schülerrat informiert. Diese geben die Informationen an ihre Mitschüler in den Klassen weiter. Danach ist Mitwirkung gefragt. Jeder Schüler kann seine Ideen und Wünsche zu dem jeweiligen Projekt einbringen. Meist geschieht das über Fragebögen oder Abstimmungen. Die Ergebnisse werden im Schülerrat miteinander verglichen und dann weiterbearbeitet. Dazu bildet der Schülerrat Kleingruppen, in denen Vor- und Nachteile erörtert werden und die Umsetzung besprochen wird.

Ein gutes Beispiel ist die neue Tischtennisplatte, die nun in der Pausenhalle der Schule steht. Der Wunsch nach einer solchen Platte zum Spiel für die große Pause kam bei einer Schülerbefragung auf. Der Schülerrat stellte dann über eines seiner Mitglieder einen Kontakt zum TSV Bobingen, Abteilung Tischtennis, her.

Dort erklärten sich Cheftrainer Eduard Eckstein und Abteilungsleiter Daniel Abbenseth bereit, der Schule eine gebrauchte, aber gut erhaltene Tischtennisplatte gegen einen kleinen Unkostenbeitrag zu überlassen. Doch wie sollte die Platte finanziert werden? Der Rat wandte sich an den Elternbeirat, ein Schülervertreter trug die Bitte persönlich dort vor. Nachdem der Elternbeirat dafür gestimmt hatte, beschloss der Förderverein, die Schläger und Bälle für das Projekt zu sponsern.

Nach den Faschingsferien können die Schüler in der Pause die Tischtennisplatte benutzen. Eine weitere Idee, die bereits umgesetzt werden konnte, sind Bälle und Schiedsrichterwesten für die große Pause. Dazu wird im Schülerrat besprochen, wie die Abläufe funktionieren. Werden die Bälle nach dem Spiel wieder zurückgelegt? Werden die Schiedsrichter akzeptiert? Die Schüler berichten, dass es im Großen und Ganzen funktioniert. Aber in der Spielehütte müsste für mehr Ordnung gesorgt werden. Ein Punkt, der noch geklärt werden muss. Das zuständige Team nimmt das in die Hand. Bis zum nächsten Sitzungstermin werden sie berichten müssen, was in diesem Punkt unternommen wurde.

Einige Projekte konnten durch Mitbestimmung und Eigeninitiative bereits umgesetzt werden. Andere wurden gemeinschaftlich abgelehnt. Derzeit befindet sich der Schülerrat in einer Phase der Mitbestimmung. Diese soll in die Selbstbestimmung führen. Dann sollen die Schüler ganze Projekte selbst organisieren können.