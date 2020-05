vor 20 Min.

Hier drohen Staus: Die Baustellen-Saison auf A8, B2 und B17 in der Region beginnt

Auch am Autobahnkreuz in Gersthofen wird gebaut. Die A8-Brücke aus den 1980er-Jahren wird saniert. Auf der B2, B17 und A8 stehen Baustellen bevor.

Plus In den kommenden Monaten droht Autofahrern auf einigen Abschnitten von A8, B2 und B17 Schneckentempo. Der Grund sind mehrere Baustellen in der Region um Augsburg. Wo überall Arbeiten anstehen.

Obwohl Einschränkungen im Straßenverkehr generell an den Nerven von Autofahrern zerren: Eine Baustelle wird sicherlich Freude auslösen. Die B2 bei Meitingen soll leiser werden. In den nächsten Wochen werden dazu zwischen den Anschlussstellen Biberbach und Meitingen Nord auf einer Länge von rund sechs Kilometern Schäden entfernt und gleichzeitig ein lärmmindernder Dünnschichtbelag aufgebracht. Es soll in den nächsten Monaten allerdings nicht die einzige Baustelle in der Region bleiben.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen