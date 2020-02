08:37 Uhr

Hier droht im Landkreis Augsburg Hochwasser

Land unter am Sportplatz in Mickhausen.

Dauerregen hat über Nacht viele Flüsse und Bäche im Landkreis ansteigen lassen. In Fischach wurde für die Schmutter bereits die zweite Meldestufe erreicht.

Auch in Mickhausen trat die Schmutter über die Ufer. Ein Teil des Sportplatzes steht bereits unter Wasser. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Vormittag vor weiterem ergiebigen Regen mit bis zu 90 Liter pro Quadratmeter.

Der Bayerische Hochwassernachrichtendienst warnt: „Ergiebiger teils unwetterartiger Dauerregen in Südbayern sowie Tauwetter in den Alpen bis Dienstag früh führen ab der Nacht zu Montag vor allem im Alpenvorland sowie in den Alpen zu stark ansteigenden Wasserständen.“

Anmerkung: Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert

