22.10.2020

Hier entsteht der neue Drogeriemarkt Müller in Schwabmünchen

In der Augsburger Straße in Schwabmünchen wird ein ehemaliges Geschäftsgebäude abgerissen: Dort entsteht der neue Drogeriemarkt Müller.

Die ehemaligen Geschäftsgebäude gegenüber der Firma Norma in Schwabmünchen werden derzeit abgerissen. Der Weg zum Müller-Neubau war steinig.

Das gesamte Gelände in der Augsburger Straße in Schwabmünchen gehört der Firma Geiger aus Kirchheim. Sie errichtet nach Aussagen von Bürgermeister Lorenz Müller dort, wo sich jetzt noch große Schuttberge türmen, ein neues großes Gebäude. Einziehen wird der Drogeriemarkt Müller, der derzeit noch in der Schwabmünchner Innenstadt seine Geschäftsräume hat. Die will das Unternehmen schon seit Längerem verlassen.

Mit ein Grund für den Umzug ist die Größe. Die knapp 500 Quadratmeter in der Fuggerstraße reichen der Geschäftsführung nicht mehr aus, um ein breites wie tiefes Sortiment präsentieren zu können. Am neuen Standort sind es künftig rund 950 Quadratmeter.

Stadt stemmte sich gegen den Umzug des Drogeriemarkts Müller

Die Stadt hätte den Drogeriemarkt lieber im Zentrum behalten. Deshalb gab es für den Neubau zunächst eine Ablehnung. Für den Bebauungsplan müsse ein Sondergebiet ausgewiesen werden, war der Stadtrat überzeugt. Den Bebauungsplan brauche es nicht, teilte hingegen das Landratsamt mit. Auch die Regierung von Schwaben prüfte das Vorhaben und erklärte es für raumplanerisch zulässig.

Eine erste Voranfrage zum Neubauprojekt wurde 2018 noch abgelehnt. In diesem Jahr mussten die Mitglieder des Bauausschusses über einen neuen Antrag abstimmen. Bürgermeister Lorenz Müller fasste zusammen: „Wir stehen jetzt vor der Entscheidung: Eine neue Filiale an der Augsburger Straße oder gar kein Drogeriemarkt.“

Alternativer Standort in Schwabmünchen scheitert an Parkplatzgröße

Die Stadt hatte Alternativstandorte - beispielsweise an der Mindelheimer Straße - angeboten. Doch das Unternehmen lehnte ab. „Vom Platz her hätte das Grundstück gereicht, aber die Größe des Parkplatzes war wohl nicht ausreichend“, erklärte Schwabmünchens Rathauschef auf Nachfrage. Die Stadt habe sich intensiv um Alternativen bemüht, aber ein anderer Standort in Toplage mit ausreichend Fläche sei nicht verfügbar.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen