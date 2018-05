vor 43 Min.

Hier entsteht eine besondere Unterkunft

Im Gewerbegebiet nahe der B17 lassen sich nicht nur große Logistiker nieder. In wenigen Monaten eröffnet dort ein Hotel mit 20 Zimmern, aber ohne Personal.

Von Michael Lindner

Keine Rezeption, kein repräsentativer Eingang, kein Zimmerservice, kein Frühstücksraum und nirgends ist ein Angestellter in Sicht. Während in herkömmlichen Hotels der Gast bei der Ankunft mit einem Lächeln empfangen wird, erwartet einem bei dem Hotel in Graben nichts weiter als die eigene Zimmertüre und ein dazugehöriger Türcode. Der Grund: Das Hotel funktioniert komplett ohne Personal.

Seit Anfang April wird auf der Baustelle im Gräbinger Gewerbegebiet gearbeitet. Der Rohbau des Erdgeschosses steht bereits, derzeit laufen die Arbeiten an der zweiten Etage. In wenigen Monaten möchte die WMM Hotel Betriebs GmbH aus Mindelheim ihr „GA Hotel Graben“ auf einer rund 2500 Quadratmeter großen Fläche eröffnen. Mitte September soll es soweit sein, sagt Sonja Müller vom Management des Betreibers. „Wir sind gut im Zeitplan und nehmen bereits jetzt Buchungen entgegen“, sagt Müller.

Viel befahrene Straßen sind für die Betreiber als Standort interessant

Der Standort für das Hotel sei ganz bewusst gewählt. Der Blick geht in Richtung der Lagerhalle des Logistikzentrums Lidl, direkt vor der Haustüre verläuft auf der gegenüberliegenden Seite die stark befahrene Kreisstraße A30, nur wenige Hundert Meter entfernt ist die B17. Diese verkehrsreiche Lage ist einer der wichtigsten Gründe für den Neubau in Graben. „Wir suchen bevorzugt Flächen an guten Wirtschaftsstandorten und an viel befahrenen Straßen, also an Autobahnen oder Bundesstraßen“, sagt Müller. Das Hotel richtet sich vor allem an Geschäftsreisende, Außendienstmitarbeiter und Arbeitnehmer, die für einen längeren Zeitraum in der Region zu tun haben. Aber auch an Durchreisende, die während einer langen Fahrt einen kurzen Zwischenstopp einlegen möchten, erklärt Müller.

Im Hotel in Graben werden auf zwei Etagen insgesamt 20 Zimmer mit jeweils 24 Quadratmetern Fläche, einem Doppelbett, Bad, Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Gefriertruhe und einer Kochnische – aber ohne Backofen, zur Verfügung stehen. Das Besondere: Das Hotel wird weitgehend ohne Personal betrieben. Nur so könne laut Müller der günstige Übernachtungspreis ab 39 Euro angeboten werden. Bei Langzeitaufenthalten, die bis zu sechs Monate möglich sind, können geringere Preise angeboten werden.

Eine SMS übermittelt den Türcode samt Zimmernummer

Wie ist das möglich? Wer in dem Hotel übernachten will, bucht online und bezahlt direkt bei der Buchung. Eine andere Möglichkeit wird erst gar nicht mehr angeboten. Der Gast erhält dann eine Bestätigungsmail und füllt einen Meldeschein aus. Durch die Aktivierung des Türcodes erhält der Gast am Anreisetag um 14.45 Uhr eine SMS sowie eine E-Mail. Darin stehen die Zimmernummer sowie der Türcode, jedes Zimmer ist vom Freien her zu betreten. Probleme und Nachfragen wegen dieses Verfahrens habe es zu Beginn beim ersten Hotel dieser Art, dem 2016 eröffneten MN Hotel Mindelheim, gegeben, sagt Müller. Deshalb wurden die Erklärungen per Mail überarbeitet. „Seitdem gibt es kaum mehr Anrufe wegen Unklarheiten“, sagt Müller. Und wenn doch etwas schiefgeht? Dafür gibt es rund um die Uhr eine Notfallnummer. Die wird ab und an gewählt, wenn jemand irgendwann nach dem Auschecken bemerkt, dass er etwas im Zimmer vergessen hat. Denn der Türcode ist nur bis zum Auschecken am Abreisetag um 11 Uhr gültig, danach kommt der Gast nicht mehr ins Zimmer.

Die WMM Hotel Betriebs GmbH befindet sich derzeit auf Expansionskurs. Neben dem ersten eigenen Hotel in Mindelheim gibt es weitere Standorte in Babenhausen, Kulmbach und Aichstetten. Zudem wird derzeit in Leipheim, Grönenbach, Giengen an der Brenz sowie in Graben gebaut, weitere Hotels im süddeutschen Raum sind in Planung. Zu den Investitionskosten in Graben wollte sich Müller auf Nachfrage nicht äußern. Da die Hotels alle identisch aufgebaut sind, werden diese so niedrig wie möglich gehalten.

Themen Folgen