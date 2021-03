vor 33 Min.

Hier gibt es im Landkreis Augsburg kostenlose Schnelltests

Plus Im Augsburger Land gibt es ab April neue Zentren für kostenlose Corona-Schnelltests. Angewandt werden unterschiedliche Methoden. Ein Überblick.

Seit vergangenem Sonntag gibt es auch im Testzentrum am PM in Untermeitingen (Daimlerstraße 24) kostenlose Schnelltests. "Wir freuen uns sehr, dass das jetzt auch bei uns möglich ist", sagt Stefan Egger, Betreiber des Testzentrums. Vorher kamen etwas 100 Menschen an einem Testtag (Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag, 15 bis 18 Uhr; Sonntag, 13 bis 17 Uhr), doch nun gehen die Zahlen deutlich nach oben: "Wir rechnen mit bis zu 500 Tests an einem Tag, was wir um die Weihnachtszeit auch schon hatten und gut bewältigen konnten", so Egger.

Trotz der steigenden Nachfrage rechnet er nicht mit langen Wartezeiten: "Normalerweise ist man in wenigen Minuten bei uns durch und kriegt das Ergebnis dann per E-Mail oder aufs Handy. Die längste Wartezeit, die wir hatten, waren 15 Minuten." Bei ihm können sich Kinder ab zwei Jahre testen lassen: "Wir machen das nicht durch die Nase, sondern einen Mund-Rachen-Abstrich, was für Kinder angenehmer ist."

"Corona Drive In" in Königsbrunn

Kontaktlos testen lassen kann man sich auch am Eventcenter in der Gotenstraße in Königsbrunn. Im " Corona Drive In" kann man ohne Termin mit dem Auto vorfahren und gibt seine Daten bei der Einfahrt übers Smartphone ab. Danach machen Mitarbeiter einen Mund-Rachen-Abstrich, das Ergebnis bekommen die Getesteten aufs Handy übermittelt. Das hat für die Kunden den Vorteil, dass sie getestet werden, ohne das Auto zu verlassen und nicht auf das Ergebnis warten müssen. Auch hier kann man sich einmal pro Woche kostenlos testen lassen.

Neue Testzentren in Schwabmünchen und Bobingen

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) bietet schon seit einiger Zeit in den drei Testzentren in Langenneufnach, Meitingen (in Kooperation mit der Rathaus-Apotheke) und Zusmarshausen kostenlose Schnelltests an. Die Adresse und die Öffnungszeiten findet man auf der Webseite des Landratsamts. Ab 1. April werden noch zwei weitere Zentren in Schwabmünchen und Bobingen hinzukommen, kündigt Thomas Haugg, Kreisgeschäftsführer des BRK Augsburg Land, an. In Schwabmünchen soll dann im Café Miteinand an der Sozialstation (Westeingang, Falkensteinstraße 1) kostenlos getestet werden. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 13.30 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag, 14 bis 16 Uhr. Auch in Bobingen soll es ab 1. April ein Testzentrum des BRK geben, und zwar am Schwimmbad Aquamarin (Parkstraße 3-5). Die Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 17 bis 19 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 10 Uhr, Sonntag von 15 bis 17 Uhr.

Das Rote Kreuz bietet in seinen Teststationen Antigen-Schnelltests an. Je nach Test erfolgt der Abstrich im Mund- oder Rachenbereich. Rund 40 Tests pro Testzentrum und Termin werden dort gemacht, schätzt BRK-Kreisgeschäftsführer Haugg – Tendenz steigend: "Deshalb sind wir Anfang der Woche auf ein Online-Reservierungssystem umgestiegen", sagt Haugg. Unter brk-augsburg-land.rotkreuz-testzentrum.de kann man die Termine vereinbaren. Auch Kinder ab vier Jahre können sich in den BRK-Zentren testen lassen. Die Jüngeren müssen zum Kinderarzt. 15 Minuten nach dem Test liegt das Ergebnis vor, das man auch in schriftlicher Form erhält. "Eine Information per Handy ist aber noch nicht möglich“, sagt Haugg.

Im Testzentrum Hirblingen ist der Andrang groß

Groß ist der Andrang im Testzentrum des Landkreises Augsburg in Gersthofen- Hirblingen. Dort werden sowohl kostenlose Antigen-Schnelltests vorgenommen als auch kostenfreie PCR-Tests. Beim Schnelltest (im vorderen Nasenbereich) verspricht Anbieter Ecolog innerhalb von 20 Minuten ein Ergebnis, beim PCR-Test soll es 24 bis 48 Stunden dauern. Zur Anmeldung geht es über die Internetseite des Landkreises Augsburg.

Diese Apotheken im Kreis Augsburg bieten Schnelltests an

Neben den Corona-Schnelltestzentren gibt es zwölf Apotheken im Landkreis, die neben frei verkäuflichen Selbst-Tests ebenfalls kostenlose Schnelltests vor Ort von geschultem Personal anbieten.

Bei den Tests, die in den Apotheken durchgeführt werden, handelt es sich um Antigen-Schnelltests. Die Bedingung für einen Abstrich ist, dass man symptomfrei ist. Wenn das Ergebnis des Corona-Schnelltests positiv ist, so muss im Anschluss ein PCR-Test entweder in einem Testzentrum oder beim Hausarzt gemacht werden. Auch muss man sich unverzüglich in Quarantäne begeben. Auf Wunsch stellen die Apotheken eine Bescheinigung über den Test aus.

St. Ägidius Apotheke , Neusäß : Die Neusäßer St. Ägidius Apotheke führt Antigen-Tests im vorderen Nasenbereich durch. Das sei angenehmer und die Tests seien mittlerweile auch sehr genau, erklärt Inhaber Johannes Rehm . Die Tests werden laut Rehm auch bei Kleinkindern durchgeführt, aber nur, wenn diese mitspielen würden. Der Andrang in der St. Ägidius Apotheke sei sehr hoch - es ist aber online auf der Website der Apotheke einsehbar, wann es noch freie Termine gibt.



Die Neusäßer führt Antigen-Tests im vorderen durch. Das sei angenehmer und die Tests seien mittlerweile auch sehr genau, erklärt Inhaber . Die Tests werden laut auch bei Kleinkindern durchgeführt, aber nur, wenn diese mitspielen würden. Der Andrang in der sei sehr hoch - es ist aber online auf der Website der einsehbar, wann es noch freie Termine gibt. Nibelungen Apotheke , Neusäß : In der Nibelungen Apotheke gibt es an der hauseigenen Schnelltest-Station Antigen-Tests. Apotheker Christian Macionga erklärt, dass der Test für Kinder ab drei Jahren zugelassen sei, er aber einen Spucktest beim Kinderarzt empfiehlt. "Vor Testterminen können wir uns gerade nicht retten", sagt der Apotheker. Auch viele Firmen kämen vorbei und würden Mitarbeiter durchtesten lassen.

: In der Nibelungen gibt es an der hauseigenen Schnelltest-Station Antigen-Tests. Apotheker Christian Macionga erklärt, dass der Test für Kinder ab drei Jahren zugelassen sei, er aber einen Spucktest beim Kinderarzt empfiehlt. "Vor Testterminen können wir uns gerade nicht retten", sagt der Apotheker. Auch viele Firmen kämen vorbei und würden Mitarbeiter durchtesten lassen. Anna Apotheke , Adelsried : Die Anna Apotheke führt die Schnelltests im Bürgersaal Bonstetten durch. Es handelt sich um Antigen-Schnelltests mit Nasenabstrich , die bei allen Altersgruppen durchgeführt werden, auch bei Kleinkindern. Die Anmeldung erfolgt auf der Website der Apotheke , allerdings sind bereits die meisten Termine in den kommenden Tagen ausgebucht.

Die Anna führt die im Bürgersaal durch. Es handelt sich um Antigen-Schnelltests mit , die bei allen Altersgruppen durchgeführt werden, auch bei Kleinkindern. Die Anmeldung erfolgt auf der Website der , allerdings sind bereits die meisten Termine in den kommenden Tagen ausgebucht. Markt Apotheke , Bobingen : Die Bobinger Markt Apotheke testet ebenfalls mit Antigen-Schnelltests, für die der Nasen-Rachen-Raum abgestrichen wird. Die Schnelltests führt die Apotheke bei Schulkindern ab zehn Jahren durch, nicht bei Kleinkindern. Inhaber Thomas Müller sagt, dass der Andrang gerade sehr hoch sei.

Die Bobinger Markt testet ebenfalls mit Antigen-Schnelltests, für die der Nasen-Rachen-Raum abgestrichen wird. Die führt die bei Schulkindern ab zehn Jahren durch, nicht bei Kleinkindern. Inhaber sagt, dass der Andrang gerade sehr hoch sei. Markt Apotheke , Diedorf : Auch in der Diedorfer Markt Apotheke werden kostenlose Antigen-Schnelltests angeboten. Die Tests werden sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen durchgeführt. Für Ostern sind die meisten Termine bereits vergeben. Die Anmeldung erfolgt auf der Website.

Auch in der Diedorfer Markt werden kostenlose Antigen-Schnelltests angeboten. Die Tests werden sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen durchgeführt. Für sind die meisten Termine bereits vergeben. Die Anmeldung erfolgt auf der Website. St. Wendelin Apotheke , Bobingen : Der Inhaber der St. Wendelin-Apotheke, Thomas Strehle, erklärt, dass auch bei ihm momentan bei den Antigen-Tests im vorderen Nasenbereich abgestrichen werde. Es hänge aber immer von der jeweiligen Marke des Tests ab, die gerade zur Verfügung stünde. Die Schnelltests stehen für Kinder ab sechs Jahren zur Verfügung. Termine gibt es in der St. Wendelin Apotheke telefonisch mit etwa ein bis zwei Wochen Vorlaufzeit.



Der Inhaber der St. Wendelin-Apotheke, Strehle, erklärt, dass auch bei ihm momentan bei den Antigen-Tests im vorderen abgestrichen werde. Es hänge aber immer von der jeweiligen Marke des Tests ab, die gerade zur Verfügung stünde. Die stehen für Kinder ab sechs Jahren zur Verfügung. Termine gibt es in der telefonisch mit etwa ein bis zwei Wochen Vorlaufzeit. Apotheke Via Claudia, Meitingen : Auch in der Meitinger Apotheke Via Claudia werden Antigen-Schnelltests im vorderen Nasenbereich genommen. Apotheker Oliver Teuber erklärt, dass der Andrang sehr hoch sei, es aber für den nächsten oder übernächsten Tag meistens noch ein paar freie Termine gebe. Die Schnelltests stehen für Kinder ab drei Jahren zur Verfügung, bei Kleinkindern unter drei Jahren verweist Teuber auf den Kinderarzt.

Auch in der Meitinger Via Claudia werden Antigen-Schnelltests im vorderen genommen. Apotheker erklärt, dass der Andrang sehr hoch sei, es aber für den nächsten oder übernächsten Tag meistens noch ein paar freie Termine gebe. Die stehen für Kinder ab drei Jahren zur Verfügung, bei Kleinkindern unter drei Jahren verweist Teuber auf den Kinderarzt. Marien Apotheke , Dinkelscherben : In der Dinkelscherber Marien Apotheke werden auch Antigen-Schnelltests mit Nasenabstrich durchgeführt. Die Altersgrenze liegt bei sechs Jahren. Rita Völlmer erklärt, dass die Schnelltesttermine vor Ort bis Ostern ausgebucht seien und auch danach viele Termine bereits vergeben sind. Anmelden kann man sich persönlich in der Apotheke oder per Telefon.

In der Dinkelscherber Marien werden auch Antigen-Schnelltests mit durchgeführt. Die Altersgrenze liegt bei sechs Jahren. Rita Völlmer erklärt, dass die Schnelltesttermine vor Ort bis ausgebucht seien und auch danach viele Termine bereits vergeben sind. Anmelden kann man sich persönlich in der oder per Telefon. Marien Apotheke , Zusmarshausen : In der Zusmarshauser Marien Apotheke wird für den Schnelltest ein Abstrich im hinteren Nasenbereich genommen. Die Tests werden bei Kindern ab zwölf Jahren durchgeführt. Da das Zusmarshauser Testzentrum in der Nähe sei, bestünde durchaus Nachfrage, die sich aber noch zurückhaltend ist, erklärt Manuela Stefan .

In der Zusmarshauser Marien wird für den ein Abstrich im hinteren genommen. Die Tests werden bei Kindern ab zwölf Jahren durchgeführt. Da das Zusmarshauser in der Nähe sei, bestünde durchaus Nachfrage, die sich aber noch zurückhaltend ist, erklärt . Mozart Apotheke , Fischach : Die Mozart Apotheke in Fischach führt Antigen-Schnelltests mit einem Abstrich im hinteren Nasenbereich durch. Die Altersgrenze liegt bei zwölf Jahren für Kinder. Wegen der Osterwoche sind bereits die meisten Termine für die kommenden Tage vergeben.

Die Mozart in führt Antigen-Schnelltests mit einem Abstrich im hinteren durch. Die Altersgrenze liegt bei zwölf Jahren für Kinder. Wegen der Osterwoche sind bereits die meisten Termine für die kommenden Tage vergeben. Nikolaus Apotheke , Stadtbergen : In der Nikolaus Apotheke werden ebenfalls für die Antigen-Schnelltests Nasenabstriche genommen. Getestet werden Kinder ab drei Jahren. Bis nächsten Donnerstag seien die Termine aber alle schon ausgebucht.

Lesen Sie auch:

Themen folgen