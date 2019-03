vor 19 Min.

Hier steht die Frau im Mittelpunkt

In der Singoldhalle Bobingen gibt es einen kurzweiligen Abend zum Wohlfühlen. Eine Sache allerdings wird immer noch kritisch betrachtet.

Von Anja Fischer

Es war ein Abend zum Wohlfühlen: gute Gespräche führen, Kontakte knüpfen, sich mit schönen Dingen für Haus, Heim und die eigene Seele eindecken, dabei leckeres Fingerfood genießen und so manch spannendem, emotionalen oder informativen Vortrag lauschen – die Liste ließe sich wohl noch lange so fortsetzen. Insgesamt präsentierte sich der 19. Bobinger Frauentag genau auf diese Weise: informativ und kurzweilig, ein Abend von Frauen für Frauen. Die Singoldhalle Bobingen war dementsprechend gut gefüllt, Hunderte Frauen nutzten das Angebot, einen Abend für sich zu haben.

Genau damit erreichte das Organisationsteam des Bobinger Frauentages sein Ziel. „Wir haben uns um ein kontrastreiches Programm bemüht“, erklärte Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard, die federführend für den Frauentag verantwortlich ist. „In diesem Jahr hatten wir ein begrenztes Raumprogramm, aber das Zelt auf der Ostseite bringt Erleichterung.“

Die Singoldhalle als Bürgerhaus

Nötig geworden war der neue Platz, weil ein Teil der Singoldhalle derzeit als Kinderkrippe und Kindergarten fungiert. Bürgermeister Bernd Müller erklärte, dass man damit die Singoldhalle als Bürgerhaus im besten Sinne den Jüngsten der Gesellschaft zur Verfügung gestellt und damit mehr Betreuungsangebot geschafft habe. Dafür werde man in diesem Jahr aber reichlich entlohnt durch ein hervorragendes Programm.

In dessen Mittelpunkt standen zwei Vorträge. Zum einen sprach Barbara Stäcker über den Verein „Nana – Recover your smile“, einer Gruppe, die professionelle Fotoaufnahmen von Krebspatientinnen macht und damit deren Selbstwertgefühl nachhaltig steigert, sowie zum anderen gab es die Lesung von Dr. Hanna Ziegert und Nora Ziegert aus ihrem Buch „Die Schuldigen“. Abgerundet durch Vorträge über eine Frauenkooperative aus Honduras, nachhaltige Mobilität, das Testament für Frauen oder mit einer Lesung über zwei bayerische Freiheitskämpferinnen und einigen Workshops für die sinnliche Seite der Frau entstand so ein „lustvoll inspirierendes Angebot“, in das man eintauchen konnte. Dazu lockten im Foyer Informations- und Verkaufsstände mit einem bunten und breit gefächerten Angebot.

Beharrlichkeit tut not

Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard schickte in ihrer Einführungsrede voraus, dass sich zwar im Bereich der Gleichberechtigung von Frau und Mann einiges tue, es aber insgesamt nur langsam vorangehe. „Deshalb tut Beharrlichkeit not“, mahnte Morhard. Der Einsatz für die Frauenrechte sei immerhin ein Einsatz für die Demokratie. Ein Versprechen machte Morhard dazu schon heute: „Im nächsten Jahr haben wir ein Jubiläum, und das werden wir natürlich gebührlich feiern!“

Unterstützt wird der Internationale Bobinger Frauentag seit Jahren von Erdgas Schwaben. Dessen Leiterin der Abteilung Kommunikation, Cornelia Benesch, übernahm gerne einen Teil der Vorträge und setzte sich für die Veranstaltung ein. „Es war mir eine Ehre, denn ich bin der Meinung, dass diese Veranstaltung diesen Rahmen mehr als verdient hat“, so Benesch. Sie ermutigte die Frauen, dranzubleiben an den Dingen, die ihnen am Herzen liegen: „Es geht vielleicht langsam voran, aber es geht voran.“

Das sieht auch die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald so: „Es ist eine ganz großartige Veranstaltung, die nicht nur politisiert, sondern die Frau mit allen Wünschen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt. Eine richtige Mut-mach-Veranstaltung!“

Der wohl der größte seiner Art in Bayerisch Schwaben

Man könne nur dankbar sein, dass ein Team sich jedes Jahr die Arbeit mache, so etwas zu organisieren. Der Bobinger Frauentag, der wohl der größte seiner Art in Bayerisch Schwaben ist, sei eine wunderbare Veranstaltung. „Ich persönlich würde mir in allen Bereichen mehr Gleichberechtigung für Frauen wünschen“, so Grünwald. Sie appellierte deshalb an alle Frauen, sich bei der anstehenden Kommunalwahl 2020 zu beteiligen und auch für öffentliche Ämter zu kandidieren.

Stärken vor ihrem künftigen Engagement konnten sich die Frauen aber erst einmal im Verpflegungszelt. Dort gab es internationales Fingerfood von der Frauengruppe Hanimeli und süße Köstlichkeiten von der Elterngruppe des Kindergartens St. Christophorus Bobingen.

Themen Folgen