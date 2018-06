vor 35 Min.

Hier werden 125.000 Funkgeräte in Bayern überwacht

In Königsbrunn ist eine neue Zentrale für den Digitalfunk in Betrieb und offiziell eröffnet. Die Zuverlässigkeit der Technik liegt bei fast 100 Prozent.

Von Hermann Schmid

99,998 Prozent. Eine stolze Zahl, eine Zahl, die zeigt, dass Johann Skwara und seine Abteilung des Landeskriminalamts (LKA) ihre Aufgabe im Griff haben. Zu 99,998 Prozent war im vorigen Jahr in Bayern das digitale Funknetz für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) verfügbar. Nur 0,002 Prozent der Endgeräte – und das sind immerhin rund 125.000 Stück bei Polizei, Feuerwehren, Rettungsdiensten und Katastrophenschutz – hatten zeitweise keinen Empfang. Für Skwara ist diese Zahl weit mehr als ein respektabler technischer Wert. „Wenn unser System nicht funktioniert, ist draußen Leib und Leben in Gefahr.“ Denn funktionierende Funkkontakte sind die Grundlage von Polizeiarbeit und Rettungseinsätzen.

"Frequenzen sind die Macht der Zukunft!"

Autorisierte Stelle Bayern, kurz AS BY – so nennt sich die LKA-Dienststelle, die diese Kommunikation rund um die Uhr sicherstellt. Seit wenigen Tagen arbeitet sie von einem Neubau auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn aus. Am Montag wurde sie offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Innenstaatssekretär Gerhard Eck betonte, dass Bayern zwar nicht am schnellsten war bei diesem Projekt, dafür aber „perfekt geplant und realisiert“ habe, und „auch hier wieder federführend“ sei. Das bestätigte der Präsident des Bundesamtes für den BOS-Digitalfunk, Andreas Gegenfurtner: „Ihr vergesst nie den Blick auf die Einsatzkräfte.“ Er nutzte die Gelegenheit, um über Bayern hinaus an die Politik zu appellieren, bei künftigen Mobilfunkfrequenzen erst staatliche Aufgaben zu bedienen und danach an private Betreiber zu versteigern. „Frequenzen sind die Macht der Zukunft!“

93 Meter lang ist der Neubau der "Autorisierten Stelle Bayern", von der aus das digitale Funknetz für Polizei und Rettungsorganisationen im Freistaat betreut wird. Bild: Hermann Schmid

Rund 100 Fachleute verschiedener Bereiche wirken bei AS BY zusammen. Ihre wichtigste Aufgabe: Tag und Nacht die 900 Basisstationen in Bayern – das sind in der Regel deutlich sichtbare Funkmasten wie bei der WWK-Arena – im Blick zu behalten und zu reagieren, falls sich Kapazitätsengpässe oder Ausfälle abzeichnen. „Unsere Nutzer sollen von Störungen gar nichts mitkriegen“, so Skwara. Weil Bayern ein „überlappendes“ Funknetz aufgebaut habe, klappe das gut.

Beim AfD-Parteitag in Augsburg helfen Verbindungsbeamte

Doch mindestens so wichtig ist für ihn, dass die Anwender im Netz auch reibungslos arbeiten können. Deshalb sind zwei Teams ständig im Freistaat unterwegs und tauschen sich mit Nutzern aus. „Der Betreuungsaspekt ist uns ganz wichtig“, so Skwara. Zudem könnte die AS BY durch Erfahrungen aus der Praxis das Netz „anwendergerecht weiter entwickeln“. Bei Großeinsätzen wie dem anstehenden AfD-Parteitag in Augsburg sind Verbindungsbeamte in den Führungsstäben dabei.

Leitender Polizeidirektor Johann Skwara, der Chef der "Autorisierten Stelle Bayern", die in Königsbrunn ihre Arbeit aufgenommen hat. Bild: Hermann Schmid

Schon vor fünf Jahren hatte die Staatsregierung entschieden, für die AS BY auf dem Gelände der Königsbrunner Bepo neu zu bauen. Neben dem Aspekt, Behörden aus der Landeshauptstadt zu verlagern, bietet das einen weiteren Vorteil: Die sensible Einrichtung liegt in einem geschützten Umfeld. 83 der hochqualifizierten Mitarbeiter kommen jetzt aus der Region Augsburg. „Unsere Personalwerbung war sehr erfolgreich“, so Skwara.

Nach Abschluss der Bauarbeiten an der Digitalfunk-Zentrale sind die Baukräne auf dem großen Bepo-Areal nur ein paar Meter weiter gezogen zu drei neuen Baustellen: Es entsteht eine neue Schießanlage. Und damit Anfang September 2019 rund 160 zusätzliche Polizeischüler ihre Ausbildung beginnen können, entstehen zwei Neubauten für Unterkünfte und Lehrsäle. Dann wird die Königsbrunner Bereitschaftspolizei fünf Ausbildungsseminare und eine Einsatzhundertschaft umfassen.

Kirchenrätin Hilda-Maria Schneider und Monsignore Robert Mair von der Bayerischen Polizeiseelsorge vollzogen die Segnung des neuen Gebäudes der "Autorisierten Stelle Bayern". Bild: Hermann Schmid

Während in den Unterkünften aus der Frühzeit der Bepo Vierbett-Zimmer und Gemeinschaftsbäder Standard sind, erhält der Neubau Zweibettzimmer mit Nasszellen. Werden die Polizeischüler in Königsbrunn bald 1. oder 2. Klasse wohnen? Polizeidirektor Thomas Fichtner verneint das. „Unser Ziel ist es, die alten Gebäude zügig zu modernisieren und rasch einen gleichen Standard für alle zu erreichen.“ Das sieht man auch im Innenministerium so und arbeitet an einen 120 Millionen Euro schweren Masterplan zur Generalsanierung. „Um für die Polizei die Besten zu kriegen“, sind laut Fichtner eine „attraktive Ausbildung mit zeitgemäßer Unterbringung“ genauso wichtig wie interessante Aufgaben, gute Bezahlung und eine gute Ausstattung im Einsatz. Wie eine rund um die Uhr zuverlässig und abhörsicher funktionierende Funktechnik.

