Hilfstransport aus den Stauden für Alba Julia in Rumänien

Schon seit vielen Jahren hilft der Freundeskreis Zusam Stauden – Hilfe für Alba Julia bedürftigen Menschen. Vor Ort in Rumänien steht meist ein ganzes Heer an Helfern zum Abladen bereit, wie unser Archivbild zeigt.

Schulhefte, Hygieneartikel und gute Kleidung sind gefragt vom Freundeskreis Zusam Stauden. Sie kommen Rumänien zugute.

Der Freundeskreis Zusam Stauden – Hilfe für Alba Julia bereitet sich auf den diesjährigen Hilfstransport nach Siebenbürgen vor. Die Planungen laufen auf Hochtouren, was gesammelt und geliefert werden muss, steht fest. Der Transport, voraussichtlich wieder aus zwei Sattelaufliegern und zwei Begleitfahrzeugen mit zehn Personen bestehend, wird sich am Sonntag, 21. Juli, auf den Weg nach Alba Julia machen. Materialspenden für die diesjährige Hilfsaktion werden am Samstag, 13. Juli und Samstag, 20. Juli, jeweils von 9 bis 12 Uhr wieder im Hof der Firma Karl Miller in Ziemetshausen, Vogelburgstraße 17, entgegengenommen.

Vor allem Schulsachen für Erstklässler sollen nach Rumänien gehen

Schwerpunkt der Sachspenden sind auch diesmal wieder Schulhefte für die 1. und 2. Klasse sowie Hefte A4 kariert und liniert. Bei Hygieneartikeln für die Alten- und Pflegeheime mit ihren 80 Betreuten werden Windeln für Erwachsene ganz besonders gebraucht, da der langjährige Großspender nicht mehr im gewohnten Umfang liefern kann. Gut erhaltene Kleidung wird angenommen, wenn sie sauber und ohne Einschränkung zu gebrauchen ist. Nur die kann im Kloster-Basar zur Finanzierung der Lehrergehälter verkauft werden. Es gilt, 17 haupt- und vier nebenamtliche Lehrer sowie drei Kindergärtnerinnen zu entlohnen.

Diesmal brauchen die Helfer keine Schuhe, Bettwäsche und Geschirr

Nicht benötigt werden derzeit Schuhe, Unterwäsche, Betten und Bettwäsche sowie Geschirr. Die Helfer haben noch einige Hinweise: Die Hilfsgüter werden nur an den beiden Samstagen entgegengenommen und sollten in festen Kartons, aber offen (ohne Klebeband oder Schnur) verpackt sein. Der Inhalt ist außen zu beschreiben. Aus ladetechnischen Gründen nicht in Säcken anliefern.

Für weitere Fragen in Zusammenhang mit der Unterstützung von Sr. Maria in Alba Julia stehen Anton Böck (Telefon 08239/7426, E-Mail: antonboeck@t-online.de oder Karl Miller sen. (Telefon 08284/599, mobil 0171 8847630) bereit.

Wer statt Sachspenden lieber Geld für die Lehrerbesoldung und die Sozialwerke geben möchte, kann dies mit Einzahlung auf das Konto des „Freundeskreis Zusam Stauden“ bei der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in Krumbach IBAN: DE60 7206 9736 0001 8477 59.

