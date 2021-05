Hiltenfingen

50 Jahre Wirtin: Was eine Hiltenfingerin in ihrer Gaststube schon erlebt hat

Berta Kugelmann betreibt seit 50 Jahren den Hiltenfinger Keller in Hiltenfingen. Sie übernahm das Gasthaus von ihren Eltern.

Plus Vor 50 Jahren hat Berta Kugelmann den Hiltenfinger Keller von ihren Eltern übernommen. Dort hat sie als Wirtin schon viel erlebt. Ein Tag blieb ihr besonders in Erinnerung.

Von Felicitas Lachmayr

Ein Essen - fünf Mark. Das war ihr erster Eintrag im eigenen Rechnungsheft. Der Kegelclub des Landratsamts kam zum Spanferkelessen in den Hiltenfinger Keller. Fein säuberlich hatte es Berta Kugelmann in einem Heftchen notiert - vor genau 50 Jahren. "Wir hatten damals noch keine feste Kasse", sagt sie, während sie in dem alten Büchlein blättert.

