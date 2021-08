Hiltenfingen

18:03 Uhr

Hiltenfingen: So lange lässt die Umfahrung noch auf sich warten

Plus Sie ist seit Jahrzehnten im Gespräch: die Umfahrung in Hiltenfingen. Was sich mittlerweile getan hat und was im Hintergrund passiert ist.

Von Carmen Janzen

Sie ist schon lange geplant und noch viel länger diskutiert: die etwa 4,2 Kilometer lange Ortsumfahrung Hiltenfingen. Zunächst musste man sich auf eine Süd- oder Nordumgehung einigen, dann fehlte dem Freistaat plötzlich das nötige Kleingeld. Letztlich einigte man sich im August 2015 auf eine Südumfahrung, und das Projekt rückte vor sechs Jahren wieder ganz nach oben auf der Prioritätenliste. Baubeginn sollte 2020 sein, hieß es damals. Doch sichtbar getan hat sich auf den Straßen bei Hiltenfingen bislang nichts. Stattdessen beschäftigen die Behörden und Gerichte Grundstückskäufe für das Vorhaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

