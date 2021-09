Hund reißt bei Hiltenfingen ein Rehkitz

Eine Spaziergängerin macht an der Wertach bei Hiltenfingen eine grausige Entdeckung. Ein Hund hat dort ein Reh gerissen.

Ein bislang unbekannter Hund hat am Samstagnachmittag im Bereich der Wertach, etwa 200 Meter östlich des Sportplatzes Hiltenfingen, ein Rehkitz gerissen.

Eine Spaziergängerin fand das verendete Tier mit hundetypischen Bissverletzungen im Gebüsch. Der zuständige Jagdpächter meldete den Vorfall der Polizeiinspektion Schwabmünchen. Die ermittelt jetzt wegen eines Vergehens der Jagdwilderei.

Polizei appelliert an die Vernunft der Hundehalter

Die Polizei weist darauf hin, dass nach dem Bayerischen Jagdgesetz derjenige ordnungswidrig handelt, der Hunde in einem Jagdrevier unbeaufsichtigt frei herumlaufen lässt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen appelliert deswegen an die Vernunft der Hundehalter und bittet sie, bei Wald- und Flurspaziergängen ihre Hunde im Zweifelsfall anzuleinen. Im Polizeibericht heißt es: "Immer wieder glauben Hundehalter, sie hätten den natürlichen Jagdinstinkt ihres Hundes durch Zuruf oder Pfiff im Griff. Vorfälle wie diese zeigen aber, dass dem häufig nicht so ist."

Zeugen sollen sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (AZ)