Jetzt geht's los mit dem Haus für Kinder in Hiltenfingen

So soll das Haus für Kinder in Hiltenfingen neben dem bestehenden Kindergarten und dem Rathaus aussehen.

Plus In Hiltenfingen wird der Kindergarten erweitert. Jetzt rollen die Bagger an. Wann die ersten Kinder einziehen können.

Von Hieronymus Schneider

Das Projekt war das erste, das der neue Bürgermeister Robert Irmler in seinem Amt anpackte. Gleich nach seiner Wahl im Mai 2020 legte er alle bisherigen Pläne für einen Anbau an den zu klein gewordenen Kindergarten im Gebäude des Rathauses zur Seite und peilte einen kompletten Neubau eines „Hauses für Kinder“ an: ein Kindergarten und eine Krippe in einem Gebäude.

