Heimweh nach Hiltenfingen: Läufer Manuel Viehl auf Heimaturlaub

Plus Der Langläufer Manuel Viehl ist im März nach Kenia gezogen, um mit den Besten der Welt zu trainieren. Nun ist er erstmals wieder in der alten Heimat.

Ein wenig nachdenklich wird er schon bei der Frage nach dem Heimweh. "Ja", antwortet Manuel Viehl, der im kenianischen Hochland im Läufer-Mekka Iten mit den Besten der Welt trainiert, um sich seinen Traum von Olympia 2028 in Los Angeles zu verwirklichen, "vor allem nach meiner Familie und meinen Freunden. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht, aber bei jedem Foto, das mir Freunde schicken, werde ich ein wenig wehmütig."