vor 16 Min.

Hinter dieser Tür im Museum Schwabmünchen wartet ein Abenteuer

Plus Im Schwabmünchner Museum gibt es nun einen Escape-Room. Wir verraten wie man reinkommt. Wie man rauskommt, muss jeder Besucher aber selbst herausfinden.

Von Christian Kruppe

Da sitzen wir vier also. Die Familie gemeinsam im Museum. Nicht zum ersten Mal, denn im Schwabmünchner Museum gibt es immer wieder Tolles für alle zu entdecken. Der Raum links von uns hat eine besondere Geschichte: In den vergangenen Jahr bot er viel Spektakuläres. Ob mit schiefen Ebenen als „Ames-Raum“ oder als tiefschwarzer „Dunkel-Parcour“. Für die nächsten Wochen hat er eine neue Bestimmung. Er ist nun ein „Escape-Room“.

Was das ist? Das ist einfach erklärt: ein Raum, in dem man sich einsperren lässt und den Weg nach draußen durch das Lösen von Rätseln und anderen kniffligen Dingen finden muss. Wir vier dürfen den Raum nun testen. Wir sind nicht die Ersten, dass weiß ich. Erst vor Kurzem hat Museumsleiterin Sabine Sünwoldt von einer „Profi-Truppe“ erzählt, die darin ganz schön ins Schwitzen geraten sei. Das hab ich meiner Familie verschwiegen. Denn wir sind komplett unerfahren, wagen uns zum ersten Mal in ein solches Abenteuer.

Am Anfang hört man im Schwabmünchner Escape-Room nur das Ticken der Uhr

Wir lauschen der kurzen Einführung durch Sabine Sünwoldt, dann geht es, ausgestattet mit Notizzettel, Bleistift, Funkgerät und einer sehr kleinen Taschenlampe in das ominöse Zimmer. Mit geschlossenen Augen – erst wenn alle drin sind und die Tür zu sollen wir sehen können, was da so alles ist. Man hört nur das Ticken der Uhr, denn nach einer Stunde ist es vorbei, sofern wir nicht vorher rauskommen.

Die Tür fällt ins Schloss, wir öffnen die Augen. Es ist dunkel. Nur die kleine Taschenlampe spendet ein wenig Licht. Die wilde Jagd beginnt. Jeder macht erst einmal irgendwas, doch schnell wird uns klar, dass wir so nicht weiter kommen. Strukturiert und gemeinsam – soviel sei verraten – liegt der Erfolg näher. Und tatsächlich, gemeinsam finden wir relativ schnell den ersten Hinweis und haben einen ersten Teil der Lösung.

Über Kameras beobachtet das Team des Museum Schwabmünchen die Rätselnden

Doch der Erfolg blendet. Denn dann kommt erst einmal lange nichts. Bei jedem ist ein gewisses Zaudern zu spüren. Wir versuchen die Dinge zusammenzubringen, verrennen uns in Ideen. Die Rettung ist dann unsere Jüngste, die sich die Dinge nochmals genauer als der Vater zuvor ansieht und einen Treffer landet. Motiviert vom neuen Fund kommen wir wieder in Schwung. Wir spüren, dass wir nah dran sind, ein weiteres Teil des „Puzzles“ zu lösen. Da meldet sich zum ersten Mal das Funkgerät, unser Draht zum Escape-Room-Team vor der Tür. Die können uns dank Kameras sehen – aber nicht hören. Ob es uns gut geht und ob wir einen Tipp brauchen, fragen sie. Ich lehne ab, noch ist der Stolz größer als die Verzweiflung.

Wir suchen, überlegen, interpretieren weiter. Und drehen uns im Kreis. Das Funkgerät bietet nochmals Hilfe an. Na gut, ein kleiner Tipp. Innerlich schlage ich mir mit der flachen Hand an die Stirn. Da hätten wir doch selbst drauf kommen können. Plötzlich stürmt die große Tochter an mir vorbei, ein Objekt in der Hand und ein triumphierendes Lächeln im Gesicht. Tatsächlich. Sie hat ein Rätselteil schneller gelöst als der Rest von uns das Rätsel an sich erkannt hat.

Schwabmünchner Escape-Room bietet sehr kniffelige Rätsel

Das gibt nochmals Schwung. Bis das Funkgerät uns irgendwas von der letzten Viertelstunde erzählt. Unwesentlich steigen Druck und Spannung. Erneut kommt die Frage, ob noch ein Tipp gewünscht wird. „Ja. Nein. Doch. Vielleicht“, schießt mir durch den Kopf. Am Ende stimmen wir zu. Um danach kollektiv zu seufzen. Da hätten wir ja auch selbst drauf kommen können.

Wir suchen, knobeln, überlegen weiter. Bis uns ein Klingeln plötzlich aus den Gedanken reißt. Die Zeit ist um, eine Stunde ist vorbei. Und die Tür bleibt weiter geschlossen. Ein gewisses Maß an Enttäuschung ist spürbar. Da kommt das Funkgerät gerade richtig. Wir bekommen Bonus-Zeit und den Hinweis „sehr nah dran zu sein“. Also gut, ran an den Endspurt. Mit weiterer Unterstützung aus dem Funkgerät schaffen wir es schließlich.

Der Raum im Schwabmünchner Museum ist freitags und samstags geöffnet

Nicht ohne Stolz öffnen wir die Türe und treten die Flucht an. Glücklich und zufrieden ziehen wir gemeinsam mit dem Escape-Room-Team Bilanz. Und die ist positiv. Auch wenn der Raum durchaus anspruchsvoll ist, macht er unglaublich viel Spaß. Vor allem als Familie auf diese Art zusammenzuarbeiten war eine tolle Erfahrung.

Der Escape-Room ist immer freitags und samstags geöffnet. Gebucht werden kann er online über die Homepage des Museums. Bis zu vier Personen können sich den Aufgaben stellen. Pro Person kostet das Abenteuer neun Euro, für Familien maximal 18 Euro.

