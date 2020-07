vor 47 Min.

Hitzköpfe zeigen sich den Mittelfinger

Offenbar haben zwei Autofahrer in Schwabmünchen die Nerven verloren. Sie zeigten sich den Mittelfinger. Die Hintergründe sind unklar – die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die beiden Fahrer trafen zunächst an der Einmündung von der Schulstraße in die Luitpoldstraße zusammen. Laut Polizei saß einer der beiden Männer in einem weißen Seat, der von der Schulstraße nach links in die Luitpoldstraße einbog. Dort kam ihm dann der graue Golf entgegen. Die beiden Fahrer zeigten sich den Mittelfinger. Was der Auslöser für die Beleidigung war, ist unklar.

Anschließend verfolgten sich die Fahrzeuge in der Bahnhofstraße. Auf dem Parkplatz der dortigen Diskothek kam es laut Polizei zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Männern.

