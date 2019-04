vor 59 Min.

Hobbygärtner zwischen Stauden und Rasenmähern

Gertraud Eckmann ist schon seit den Anfängen des Gartenflohmarkts in Bobingen vor rund 35 Jahren als Anbieterin präsent. Diesmal stellte sie ihre Yakon-Wurzeln in den Mittelpunkt.

Der Frühlingsflohmarkt des Bund Naturschutz ist eine große Umschlagbörse für Hobbygärtner. Für Liebhaber ist der grüne Trödel eine große Fundgrube. Es gibt nicht nur Pflanzen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Drei Stunden lang herrschte auf dem Festplatz beim Gartenflohmarkt der Bobinger Ortsgruppe des Bund Naturschutz ein Kommen und Gehen. Unzählige Besucher nutzen bei meist sonnigem, aber sehr windigen Frühlingswetter das vielfältige Angebot der Pflanzenfreunde. Aber nicht nur „grüner Trödel“ wurde präsentiert. Die Palette reichte, wie es Mitorganisatorin Veronika Schwarzenberger nannte, „rund um den Garten“. Und so warteten auch Rasenmäher, alte Milchkannen, Betonpflanzgefäße, Leiterwägen, Laternen und Gießkannen auf Abnehmer.

Das Konzept: keine Anmeldung und kleine Preise

Den Gartenflohmarkt des Bund Naturschutz jeweils im Frühjahr und Herbst gebe es in Bobingen schon seit rund 35 Jahren, sagt Schwarzenberger. Immer erfreue er sich großer Beliebtheit. So habe er sich einen guten Ruf erworben. Der große Andrang zeigt es.

Was steckt hinter dem Erfolg? „Die Anbieter müssen sich nicht anmelden, sie können einfach kommen“, so Schwarzenberger. „Manche sind bereits um sechs Uhr in der Früh da, um ihren Standplatz zu sichern.“ Gut ankomme vor allem die Preisgestaltung der Pflanzen, Dekorationen und Gartenwerkzeuge. „Hier hat der Kommerz noch nicht Einzug gehalten.“

Nicht vergessen dürfe man auch, dass der Gartenflohmarkt ein Kommunikationspunkt sei, meinte der Vorsitzende der Ortsgruppe, Ottmar Vellinger. „Hier kommen die Leute ins Gespräch, treffen auf Gleichgesinnte.“ Die Veranstaltung sei ein Forum für Pflanzen- und Gartenfreunde. Bei Kaffee und Kuchen bestehe zudem die Möglichkeit, die Ziele des Vereins sowie Tipps zum naturnahen Garten und zu bienenfreundlichen Pflanzen näher zu bringen.

Die private Atmosphäre gefällt

Gertraud Eckmann aus dem Augsburger Stadtteil Haunstetten ist seit den Anfängen des Gartenflohmarkts dabei. Neben ihren Zimmerpflanzen weckte diesmal vor allem ihr Angebot an Yakon-Wurzeln Interesse bei den Besuchern. Das Gemüse aus den Anden wachse im Boden, stärke das Immunsystem und senke den Cholesterinspiegel, verdeutlichte ein handgeschriebenes Plakat. Es sei vielseitig verwendbar als Gemüse, Salat oder im Smoothie.

Cornelia Heider aus Königsbrunn gefiel vor allem, dass sie hier für ihre Pflanzen und Produkte viel Publikum erreiche. „Der Flohmarkt ist gut frequentiert“, stellte sie fest. Darüber hinaus gefalle ihr der Flaniercharakter der Veranstaltung.

Ähnlich äußerte sich eine Anbieterin aus Klosterlechfeld. Bei ihr fand die private Atmosphäre Anklang. Professionalität fehle hier Gott sei Dank, resümierte sie. In die gleiche Kerbe schlug Roderich Preißner aus Kaufering. Bei ihm sammelten sich immer wieder Besucher, um verschiedene vorgezogene Tomatenpflanzen zu erwerben. Er sei bislang dreimal beim Gartenflohmarkt dabei gewesen und werde auch wiederkommen.

Altes zur Dekoration

Rainer Frenk aus Diedorf stach aus dem Angebot der Jungpflanzen und Stauden dagegen mit seinen Gartengerätschaften und Dekoartikeln hervor. Sein Angebot umfasste unter anderem eine alte Bütte aus Zink für die Weinlese, Gitterkörbe, Abfalleimer, Bambusstangen, alte Wurzeln und Sitzgelegenheiten für den Garten. Auch eine Vogelscheuche war dabei.

Vieles, was man nicht mehr brauche oder gesammelt habe, mache einen anderen glücklich, philosophierte er. „Manche Trödelschätze ziehen die Menschen besonders an, die könnte ich dann gleich mehrfach verkaufen.“ Nur wenige Schritte weiter ein ähnliches Bild. Dort waren Schüsseln aus Emaille, alte Einmachtöpfe, Zinkwannen, eine Schwengelpumpe, Scharniere und Kinderlaufräder aufgereiht.

Den Besuchern gefiel das Sammelsurium rund um den Garten. Die Vielfalt sei schon überraschend, fasste René Linger aus Oberottmarshausen zusammen. Ihm hatten es die zahlreichen Raritäten und Werkzeuge angetan. In erster Linie wolle er sich allerdings nach einem Kinderfahrrad umsehen. Fündig war bereits eine Dame aus Graben. Voller Stolz zeigte sie Rechen, Unkrautjäter und Handegge. „Alles zusammen für 15 Euro“, freute sie sich. „Ein absoluter Glücksgriff.“

Weiter bereicherte der Imkerverein Bobingen die Veranstaltung mit seinen Produkten und zahlreichen Ratschlägen. „Mit unserer Präsentation können wir auf die Belange der Imker und Bienen hinweisen und dafür sensibilisieren“, erklärte Josef Vogel. Aber auch ein anderes Angebot lockte zahlreiche Besucher und Neugierige an: Parallel dazu hatte nämlich die Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen im hinteren Teil des Festplatzes einen Radlflohmarkt veranstaltet.