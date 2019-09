vor 21 Min.

Hochwürden und sein Turm

Schwabmünchens Stadtpfarrer Christoph Leutgäb hat während der Sanierung eine besondere Beziehung zum Turm der Stadtpfarrkirche gepflegt.

Von Christian Kruppe

Pfarrer leben meist in ihrem Pfarrhaus. Diese Gebäude sind im ländlichen Bereich oft recht schmuck und etwas Besonderes. Auch der Schwabmünchner Pfarrhof ist ein imposantes und interessantes Gebäude. Doch zu einem anderen Bauwerk hat Schwabmünchens katholischer Stadtpfarrer Christoph Leutgäb in den vergangenen Monaten eine besondere Beziehung gepflegt.

Bedingt durch die notwendige Sanierung ist der Turm der Schwabmünchner St. Michaelskirche mehr in das Lebens des Pfarrers gerückt. „Schon vor der Sanierung war der Turm etwas besonderes für mich“, verrät Leutgäb. Kein Wunder, denn mit rund 77 Metern ist Schwabmünchens Kirchturm eines der höchsten Gebäude im Landkreis. Leutgäb bezeichnet „seinen Turm“ daher gerne als „Fingerzeig“ der sich von weitem sichtbar in die Höhe streckt.

Im Zuge der Sanierung wurde Leutgäbs Bindung zum Turm enger. „Er ist ein wenig mehr mein Turm geworden“, gibt er zu. Zumal er den Turm mag, ihn „schön“ findet. „Zwiebeltürme gibt es viele“, ergänzt er mit einem verschmitzten Lächeln. Aber Leutgäb schränkt auch seine Bedeutung für den Turm ein. „Es gab Pfarrer vor mir, es wird Pfarrer nach mir geben. Der Turm war immer und wird immer sein“, stellt er fast schon nüchtern: „Es gilt, das Erbe weiter zu geben.“

Mit Ehrfurcht spricht er von "seinem" Turm

Mit Ehrfurcht spricht Leutgäb die lange Geschichte des Turmes an. Immerhin ist er, zumindest in den Fundamenten, mehr als 800 Jahre alt. „Man muss sich verinnerlichen, was der Turm in dieser Zeit alles ausgehalten hat. Er hat Kriege miterlebt, Stürmen getrotzt. Doch er steht immer noch verlässlich da,“ so der Pfarrer. Er selbst gibt zu, dass er schon öfters einfach nur vor dem uralten Fundament stehen geblieben ist und inne gehalten hat.

Durch die Sanierungsarbeiten hat sich Leutgäb intensiv mit „seinem Turm“ beschäftigt. „Durch den Bau schaut man sich den Turm noch genauer an, entdeckt viele Details, die einem vorher verborgen waren“, erzählt er. Denn in den Augen des Pfarrers ist der Turm nicht so schlicht, wie er von außen wirkt. Gerade im Bereich um die Turmuhren und das Glockenwerk sind viele Gesimse und ein ganz besonderes Detail. „Die zwei Säulen auf der Nordseite stammen aus der Kirche, waren bei Umbauarbeiten übrig. Eine dritte steht im Kirchenschiff, darauf steht die Mutter Gottes. Die vierte hat einen besonderen Platz. Sie ist im Augsburger Dom zu finden, auch auf ihr steht eine Marienfigur“, erklärt Leutgäb, mit ein wenig Stolz in der Stimme.

Wanderfalke nistet im Turm

Der Turm hat noch eine weitere Besonderheit – er hat einen „Untermieter“. Seit vielen Jahren nistet ein Wanderfalke dort. Für ihn wurde in der Sanierungsphase extra ein „Ausweichnest“ gebaut. Nun lebt er wieder als „Untermieter“ Leutgäbs im Turm. Und bringt einen Vorteil mit. „Er vertreibt Tauben“, so Leutgäb.

Auch im Innern gibt es viel zu entdecken. Hohlräume hinter halben Türen. Und die alte Turmtreppe. Die hat sich früher der Außenwand entlang nach oben gewunden. Inzwischen geht es auf einer Holzkonstruktion nach oben. Vorbei an Seilzügen, geheimnisvollen Kisten hinauf zum Uhrwerk. Auf dem Weg dorthin fällt in der Wand ein gemauerter Bogen auf. „Das war früher ein Durchgang der alten Treppe“, erklärt Leutgäb.

Wie oft Leutgäb gerade in der Bauphase auf den Turm gestiegen ist, vermag er nicht zu sagen. Er gibt aber zu, dass der Blick auf den Baufortschritt oft ein schöner Vorwand war, die Sicht von oben zu genießen.

Die Sanierung brachte auch die eine oder andere weitere Überraschung mit sich. „Die Ziffernblätter der Uhr waren eigentlich nicht mehr wirklich befestigt. Da hat der Rost ganz Arbeit geleistet“, berichtet Leutgäb. Oben angekommen bei Glockenwerk und Uhr sinniert der Pfarrer über die Zweideutigkeit der Glocken: „Die Menschen brauchen sie als Zeitsignal, um zu wissen, wie spät es ist. Für mich sind sie Teil der Arbeit, das Geläut ist ein Teil der Messe.“ Oben im Turm deutet er auf die Symbiose von alt und neu. Die Mauern, die zum Teil den Bombenangriff im zweiten Weltkrieg überstanden haben, die die moderne Technik der Uhr umhüllen.

„Die Wertarbeit der Alten überdauert alles“, so Leutgäb. Zur Wertarbeit zählt aber auch, dass sich der Turm nach Süden neigt. Etwa 80 Zentimeter „hängt“ das Bauwerk in Richtung Schrannenplatz. Was aber nicht stört. „Der Turm lebt, er wandelt sich im Laufe der Zeit“, sagt Leutgäb über seinen Turm.

Bereits erschienen in unserer Serie "Hausbesuche":

Themen Folgen