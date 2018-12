11:50 Uhr

Hörenswertes Adventskonzert

Das Adventskonzert des Leonhard-Wagner-Gymnasiums vermittelte eine ganz besondere Stimmung in der Michaelskirche

Die stehenden Ovationen wollten gar nicht enden, so sehr beklatschen die Zuschauer und Zuhörer das Adventskonzert des Leonhard-Wagner-Gymnasiums (LWG) in der St-Michaels-Kirche in Schwabmünchen. Zurecht, denn was da von den vielen unterschiedlichen Gruppen an musikalischen Darbietungen geboten wurde, ging weit über das Niveau einer normalen Schule hinaus.

Schon gut eine halbe Stunde vor Beginn des Adventskonzert des LWG war kaum noch ein Sitzplatz in der St-Michaels-Kirche in Schwabmünchen zu bekommen. Und zu Beginn des mit Spannung erwarteten Abends gingen auch die Stehplätze aus. Und schon bei den ersten Tönen waren alle in eine ganz besondere Stimmung versetzt.

Die Big Band spielt Feliz Navidad

Das gelang der Bigband, die unter anderem ein schwungvolles Arrangement von dem bekannten Weihnachtslied Feliz Navidad bot. Zum allerersten Mal trat anschließend die neu gebildete Musikklasse 5E auf und überzeugte. Als danach die Blechbläser von der Empore herab den riesigen Kirchenraum beschallten, stieg die Weihnachtsstimmung in den Herzen weiter, die Stadtpfarrer Christoph Leutgäb in seinen Auftaktworten angesprochen hatte.

Eine klasse Leistung bot auch der Unterstufenchor, der das Publikum mehrstimmig verzauberte. Noch eins drauf setze das Vokalensemble. Speziell für diesen Abend zum Leben erweckt wurde ein riesiges Blasorchester, das einen großen Auftritt hatte und sich danach auch gleich wieder atomisierte.

Danach waren wieder zwei Chöre an der Reihe. Die Mittelstufe faszinierte unter anderem durch unglaubliche klangliche Höhen, und die Sänger der zu einer gigantischen Größe angewachsenen Oberstufe überzeugte durch eine besondere Klangfülle und Variabilität. Schauer liefen dem Publikum bei der Darbietung des Rheinberger-Abendlieds durch den Körper, denn durch die großräumig lockere Aufstellung im Altarraum und dem Mittelgang erzeugten die Schüler mit ihren ausgeprägten und gut ausgebildeten Stimmen ein bis dahin in der St. Michaels-Kirche ungeahntes Klangvolumen.

„Daumen hoch“ von der Dirigentin

Den nächsten und auch schon abschließenden Höhepunkt boten das Streichorchester, der Mittel- und Oberstufenchor, die zusammen kaum in dem riesigen Altarraum Platz fanden. Das perfekt dargebotene Saint-Saens-Oratorio de Noel op. 12 war ein Ohrenschmaus der Extraklasse. Danach gab es kein Halten mehr. Es riss das Publikum von den Sitzen und brachte einen unglaublich lang anhaltenden Applaus dar. Der Daumen hoch von Dirigentin Sandra Möhring, ihr bewunderndes Nicken und ihre Verbeugung waren den Schülern zusätzlich ein riesiges Lob für ihre außerordentliche Leistung. Dem war vom Elternbeirat und Schulleiter Alexander Pfaffendorf kaum noch etwas hinzuzufügen. Er meinte: „Warum gehen Kinder zu den Regensburger Domspatzen wenn sie in unserem Gymnasium so gut aufgehoben sind“, und würdigte das unglaublich große und erfolgreiche Engagement der Lehrkräfte Sandra Möhring, Hermine Schreiegg, Swen Graba und Werner Wacker, die weit mehr tun als ihre Pflicht.(rr-)

