Hoher Bedarf an Plätzen für Krippe, Kindergarten und Hort

Plus Der Gemeinderat in Graben hat getagt. Warum Buben und Mädchen aus Lagerlechfeld-Süd keine Plätze in Graben bekommen.

Von Uwe Bolten

Nach den Anmeldetagen für das nächste Kinderbetreuungsjahr ist klar: Es gibt einen hohen Bedarf an Plätzen für Krippe, Kindergarten und Hort. Das berichtete Bürgermeister Andreas Scharf in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nach Prüfung aller Anmeldungen stellte sich heraus, dass Eltern, die außerhalb der Gemeinde leben, ihre Kinder angemeldet hatten. „Dazu gehörten beispielsweise Personen, die nur in Graben arbeiten“, sagte Scharf und ergänzte: „Wenn zum 1. September nur Kinder aufgenommen werden, die ihren Erstwohnsitz in unserer Kommune haben, können wir alle Anfragen berücksichtigen.“

Das würde allerdings acht Kinder aus Lagerlechfeld Süd ausschließen, die nach derzeitiger Beschlusslage wie Gemeindebewohner behandelt werden. Einstimmig änderte das Gremium den Beschluss der Gleichbehandlung für die Kinder aus Lagerlechfeld-Süd – der Ortsteil gehört zur Gemeinde Untermeitingen. Im Nachbarort gibt es wegen der Kindergartenstruktur Betreuungsmöglichkeiten. Überlegungen zum Ausbau des Kindergartens Pfiffikus vertagt Die Überlegungen zum Ausbau des Kindergartens Pfiffikus am Via-Claudia-Weg wurden vertagt. „Eine Sitzung dazu ist zu wenig, ohne Architekt macht es auch keinen Sinn. Wir sollten uns vor Ort treffen, um gleichzeitig im Gespräch mit dem Personal, das Gelände in Augenschein zu nehmen“, sagte der Bürgermeister. Aussegnungshalle wird saniert Die Arbeiten zur Sanierung des Lagerlechfelder Friedhofs schreiten derzeit voran. Der Zaun an der Westseite wurde gebaut und bepflanzt. Der vorgesehene Westeingang entsteht. Daneben ist der Rohbau der neuen Urnenwand abgeschlossen. Für die Aussegnungshalle entschied sich das Gremium für eine Generalsanierung, ein Neubau ist vom Tisch. „Wir sollten aufgrund der zu erwartenden Kosten einer günstigeren und schneller durchführbaren Lösung einer Variante mit größerem künstlerischem Anspruch den Vorzug geben“, riet Bürgermeister Andreas Scharf den Gemeinderäten. Daraufhin entschied sich das Gremium für die Sanierung des bestehenden Flachdachs, den Austausch der düster wirkenden Pergola mit einer offenen Aluminiumkonstruktion sowie eine Vergrößerung des Aufbahrungsraumes nach Süden, der durch eingesetzte Milchglasscheiben vom Tageslicht erreicht werden kann. Auf dem Lagerlechfelder Friedhof ist der Rohbau der neuen Urnenwand abgeschlossen. Bild: Foto: Uwe Bolten Lagerlechfeld: Keine Beleuchtung an der Freizeitanlage Beim vorgesehenen Umbau der Freizeitanlage Lagerlechfeld entschied der Gemeinderat, auf die geplante Beleuchtung zu verzichten. Der Grund: Der Aufwand wäre zu hoch. Positiv aufgenommen wurde die Anregung aus dem Kreis der Jugendlichen, den Basketballplatz in Graben mit entsprechenden Bodenmarkierungen zu versehen. Der Korb wird vom Gelände in Lagerlechfeld verfrachtet. Der Neubau eines Waffengeschäftes mit Lager an der Junkersstraße 7, der Errichtung eines Doppelgarage am Zwölferweg, der Errichtung eines Fahrradabstellraums und Garagenanbau an der Eibenstraße 14, der Errichtung einer Terrassenüberdachung an der Hieronymus-Wolf-Straße 7 sowie dem Einbau einer Wohneinheit in das Dachgeschoss eines bestehenden Wohnhauses an der Birkenstraße 3 erteilte das Gremium einstimmig das gemeindliche Einvernehmen. Für den Neubau einer Halle mit Werkstatt und Lagerfläche im Gewerbegebiet an der A30 gab es kein Einvernehmen, da aufgrund der Lage in der Baubeschränkungszone eine vorherige Stellungnahme des Landratsamtes notwendig sei. Lesen Sie auch: Diese Wertstoffhöfe im Kreis Augsburg sind wieder geöffnet

Archäologen entdecken mittelalterliche Brunnen in Schwabmünchen Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

