14:03 Uhr

Hoher Schaden bei Autounfall in Bobingen

In Bobingen hat eine Autofahrerin eine Vorfahrtsregel missachtet und einen Unfall ausgelöst.

Eine Autofahrerin hat in Bobingen die Vorfahrtsregeln missachtet und damit einen Unfall ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, war die 50-Jährige am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Zweigstraße in südöstlicher Richtung unterwegs und übersah dabei einen von rechts aus der Greiselstraße kommenden Wagen. Beide Fahrzeuge wurden beim Zusammenstoß schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

12.000 Euro Schaden bei Unfall in Bobingen

Die Autoinsassen überstanden den Unfall unverletzt. Der Sachschaden ist allerdings erheblich und beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf 12.000 Euro. (adi)

