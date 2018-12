vor 60 Min.

Hoher Schaden bei Brand auf Bauernhof

Eine Hackschnitzelheizung gerät in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Langerringen in Brand. Ein Nachbar verhindert noch Schlimmeres.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entstand beim Brand einer Hackschnitzelheizung auf einem Bauernhof in Langerringen ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Als der Brand von einem Nachbar gegen 2.30 Uhr entdeckt wurde, hatte das Feuer bereits eine angrenzende Maschinenhalle erreicht. Die Heizungshalle brannte komplett aus.

68 Kräfte der Feuerwehren Langerringen und Schwabmünchen konnten ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern und es endgültig löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegt die Brandursache in einem technischen Defekt an der Förderschnecke der Anlage.(SZ)

