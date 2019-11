16:00 Uhr

Hoigarten: Weihnachtsmarkt Schwabmünchen 2019 - Start, Termine, Öffnungszeiten

Der Hoigarten auf dem Schrannenplatz in Schwabmünchen läuft an drei Wochen am Donnerstag, Samstag und Sonntag. Hier gibt es die Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten.

Der Weihnachtsmarkt Schwabmünchen 2019 wird morgen eröffnet. Start, Termine und Öffnungszeiten - lesen Sie hier alle Infos zum "Hoigarten".

Der Weihnachtsmarkt Schwabmünchen 2019 lässt sich bis Mitte Dezember jeweils Donnerstag, Samstag und Sonntag besuchen. Bereits morgen am 28.11.2019 öffnet der "Hoigarten" 2019 in Schwabmünchen. Es wird viele Stände und Leckereien geben.

Wann ist der Start? Wie sind die Termine und Öffnungszeiten? Die Informationen bekommen Sie hier.

Hoigarten 2019 in Schwabmünchen: Start des Weihnachtsmarkts

Der Hoigarten öffnet 2019 am Donnerstag, 28. November, um 16 Uhr. Es wird eine stimmungsvolle Eröffnung geben. An dem Tag lässt sich der Weihnachtsmarkt dann bis 20 Uhr besuchen. Warum heißt dieser Weihnachtmarkt "Hoigarten"? Die Veranstalter erklären, dass damit im Allgäu der "Heimgarten" gemeint ist - ein Ort, an dem sich die Bürger am Abend gesellig treffen.

Weihnachtsmarkt Schwabmünchen 2019: Termine, Öffnungszeiten im Kreis Augsburg

Der Hoigarten lässt sich in drei Wochen immer am Donnerstag, Samstag und Sonntag besuchen: vom 28. November bis zum 1. Dezember, vom 5. bis zum 8. Dezember und vom 12. bis zum 15. Dezember.

Die Öffnungszeiten sind dabei nicht an jedem Tag dieselben. Hier ein Überblick über die Zeiten und Termine:

Donnerstag (28. November / 5. / 12. Dezember): 16 bis 20 Uhr

Freitag (29. November, 6. / 13. Dezember): geschlossen

Samstag (30. November / 7. / 14. Dezember): 16 bis 20 Uhr

Sonntag (1. / 8. / 15. Dezember): 14 bis 20 Uhr

Im Kreis und in der Stadt Augsburg gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Wenn Sie abseits vom "Hoigarten" 2019 in Schwabmünchennoch weitere besuchen möchten, finden Sie hier einen Überblick inklusive Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sge)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

