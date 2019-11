vor 27 Min.

Hoigarten am Schrannenplatz startet wieder

Dieses stimmungsvolle Foto vom Schwabmünchner Hoigarten schickte uns Leser Markus Betzl im vorigen Jahr. Am Donnerstag öffnet der Hoigarten wieder seine Pforten.

Rund um den Strickerbrunnen in Schwabmünchen ist wieder viel Adventliches geboten

Der Schwabmünchner Hoigarten am Schrannenplatz startet wie gewohnt in der Vorweihnachtszeit wieder. Diesmal am Donnerstag, 28. November.

„Oft wird man gefragt: ‚Warum heißt der Hoigarten denn Hoigarten und was bedeutet das? Gibt’s da Heu oder sieht es aus wie in einem Garten?‘ Das sind die häufigsten Fragen“, berichtet Organisatorin Alexandra Wilbert vom Stadt Aktiv Management der Werbegemeinschaft und der Stadt Schwabmünchen.

Hoigarten sagen die Leute im Allgäu zum „Heimgarten“. Zu dem Ort, wo sich die Dorfbewohner abends treffen, wo man zusammen ratscht oder auch ein Bier (oder einen Glühwein) trinkt. Das kann ein Hof oder ein Platz im Haus sein, oder tatsächlich ein Garten im Heim.

Einen Platz zum Ratschen, den wollte Wolfgang Uhl zusammen mit Martha Denzel im Jahr 1985 schaffen. Die Schwabmünchner außerhalb der Geschäftszeiten zusammenbringen. Aus dieser Intention heraus ist der weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannte „Schwabmünchner Hoigarten“, entstanden. Er vereint altes und neues Handwerk und beschert nun schon seit mehr als 35 Jahren jene behagliche Stimmung am Schrannenplatz in der Vorweihnachtszeit.

Jedes Jahr bietet der Hoigarten ein vielseitiges und kurzweiliges Programm. Neben den traditionellen Ausstellern von Christbaumkugeln, Räuchermännchen und Schmuck gibt es nationale und internationale Leckereien. Wobei immer auf ein gesundes Gleichgewicht zwischen Handel und Essen geachtet wird. „Der Hoigarten soll kein Fressmarkt werden“, so die Organisatorin. Ein Blick auf Programm (siehe Infokasten) zeigt: Diese Gefahr ist gering.

dieses Jahr am Donnerstag, 28. November, bis Sonntag, 15. Dezember. Immer donnerstags, samstags und sonntags hat der Hoigarten geöffnet. Donnerstag und Samstag von 16 bis 20 Uhr, Sonntag von 14 bis 20 Uhr. An der Lichternacht, am Samstag, 30. November, ist ausnahmsweise bis 22 Uhr geöffnet.

