07:05 Uhr

Honig aus Wehringen ist eingefangener Sonnenschein

Rainer Bickel und Susanne Frey leben für ihre Leidenschaft, die Bienen. Im Frühjahr verlagern sie ihre Imkerei von Wehringen nach Grimoldsried.

Von Siegfried P. Rupprecht

Lebensglück und Leidenschaft liegen bei Susanne Frey und Rainer Bickel ganz nah beieinander: Für beide ist es die Arbeit mit Bienen. Seit einigen Jahren imkern sie gemeinsam als „Die Honigsammler“. Doch nun steht für sie Großes an. Sie ziehen von Wehringen in die Staudengemeinde Grimoldsried, ein Ortsteil von Mickhausen. Dort soll im späten Frühjahr 2020 ihr Traum vom Neubau einer Berufsimkerei verwirklicht werden. Vor einigen Tagen war dazu mit Architekt Gerhard Birkle, Bauunternehmer Reiner Schuster und Bauleiter Paulus Berthold der Spatenstich.

Ihre Bienenvölker stehen an fünf Standorten: bei Tronetshofen, Döpshofen, Grimoldsried, Schwabmünchen und Wehringen. In dieser abwechslungsreichen Landschaft - geprägt von Auwäldern, großflächigen Fichtenwäldern und hügeligen Wiesen - sammeln ihre Bienen eifrig den Honig.

Ein Spiegelbild ihrer Philosophie

Die beiden Imker gestehen aber, dass die kleinen Lebewesen für sie nicht nur Honig- und Wachslieferanten sind. „Nein, sie verkörpern unsere Einstellung zum Leben und sind damit auch Spiegelbild unserer Philosophie“, betont das Ehepaar. Und diese Einstellung hat viel mit Respekt und Achtung vor diesen Tieren zu tun.

„Überhaupt ist für uns der Umgang und die Arbeit mit den Bienen ein einziger Einklang mit der Natur“, verdeutlicht Rainer Bickel. Seit August 2012 sind sie ein zertifizierter Naturland-Betrieb. „Die Imkerei ist für uns eine Sucht“, gesteht der 53-Jährige. Honig sei für ihn eingefangener Sonnenschein.

Geführt wird der Betrieb im Vollerwerb

Derzeit betreiben die Beiden ihre Imkerei in einer Wohnsiedlung in Wehringen mit rund 140 Wirtschaftsvölkern, rund 50 Ablegern und zwischen 150 bis 200 Begattungseinheiten. Geführt wird der Betrieb im Vollerwerb durch Rainer Bickel. Seine Frau steht im tatkräftig zur Seite. Noch arbeitet die 48-Jährige allerdings zur Unterhaltssicherung als Krankenschwester in der Sozialstation Bobingen. „Arbeitsspitzen werden durch unsere Kinder und deren Partner aufgefangen“, sagt sie. Beim Neustart in Grimoldsried werde aber auch sie ganztätig in der Imkerei tätig sein.

Eigentlich wollten sie in Wehringen bleiben, schon aus familiären Gründen. Doch dort fehlt es an Platz. „Als Berufsimker können wir zudem unserer Tätigkeit nur auf einer landwirtschaftlichen Fläche ausüben“, ergänzt Bickel. In Grimoldsried sei dies der Fall. „Hier können wir in Ruhe imkern, Honig produzieren, Bienenköniginnen züchten und auch im Verbund mit dem Imkerverein Gessertshausen Jungimker ausbilden.“

Parallel dazu wollen „Die Honigsammler“ langfristig eine Anlaufstelle für Imkereibedarf bieten. Eine erfolgsorientierte Imkerei müsse breit aufgestellt sein. „Gerade diese vielen Standbeine sind es dann auch, dass wir einzigartig im Landkreis Augsburg sind.“

Allein vom können Susanne Frey und Rainer Bickel nicht leben

Trotz aller Angebotsvielfalt: Allein vom Honig, den sie an ihren fünf Standorten ernten, können Susanne Frey und Rainer Bickel nicht leben. In den Sommermonaten betreiben sie daher eine Wanderimkerei. Mit einem Teil ihrer Völker fahren sie zu speziellen Bienenweiden, beispielsweise nach Brandenburg oder in den Spessart, um unterschiedliche Blütenangebote zu nützen und ein reichhaltiges Sortiment an Honigsorten zu gewinnen. „Während Standimker in der Regel zwei- bis dreimal Honig pro Jahr und Saison ernten, schleudern wir so mindestens sechsmal“, erläutert Bickel.

Die Wanderimkerei weist auch noch einen zusätzlichen Wirtschaftsaspekt auf: „Durch die damit verbundene höhere Jahresnutzungsdauer unserer Betriebsmittel halbieren sich die maschinenabhängigen Fertigungsgemeinkosten.“ Doch auch hier liegt den „Honigsammlern“ das Wohl der Bienen am Herzen: „Zur Schonung der Tiere finden unsere Bienenwanderungen immer nur in der Nacht statt.“

Gleichmäßige Merkmale bei den Nachkommen erzielen

Die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Imkerei stellt jedoch die Zucht von Bienenköniginnen dar. Mit der Koordination der Königinnenzucht verfolgen die beiden Imker das Ziel, so viel wie möglich erblich gleichmäßige Merkmale bei den Nachkommen zu erzielen. Deshalb müssen ihre Bienen leicht zu bearbeiten sein, leistungsstark und widerstandsfähig. „Nur durch Zuchtarbeit sind wir in der Lage, die erwünschten positiven Merkmale zu selektieren und an die Folgegenerationen der Königinnen weiterzugeben“, erklärt Bickel.

Susanne Frey und ihr Mann wissen aber auch, dass im künftigen hofeigenen Verkaufsladen in Grimoldsried nicht mit einem großen Andrang an Honigkunden zu rechnen sei.

Dafür liegt ihr Geschäft zu dezentral. Sie vermarkten ihre Erzeugnisse aus der Imkerei deshalb schon jetzt überwiegend durch Wiederverkäufer sowie auf Märkten direkt. Und natürlich über ihren Online-Shop unter www.die-honigsammler.de.

