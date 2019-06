00:33 Uhr

Hospizgruppe sucht neue Begleiter

Der Verein startet in Bobingen eine Ausbildung weiterer ehrenamtlicher Helfer

Die Ökumenische Hospizgruppe Bobingen beginnt im Oktober die nächste Ausbildung von Hospizbegleitern. Die Anmeldung dazu beginnt jetzt. Die ehrenamtliche Arbeit von Hospizbegleitern sei nicht nur eine Entlastung, eine Stütze und Trost für Menschen mit lebensverkürzenden Krankheiten und deren Familien, sagt Vorsitzende Mirela Wollner. Viele Ehrenamtliche würden darüber berichten, wie bereichernd dieser Dienst am Nächsten auch für sie selbst sei.

Nicht nur werde diesen Menschen ein großes Maß an Dankbarkeit und Wertschätzung entgegengebracht, auch profitieren Hospizbegleiter im privaten Umfeld durch ihre Tätigkeit, so Wollner: „Die Hilflosigkeit im Falle einer Krankheit im familiären Umfeld weicht dem Wissen um das gesamte Netzwerk, das um einen kranken Menschen und seine Familie gewoben werden kann, um sie in einer nicht alltäglichen und auch belastenden Situation zu stützen und zu stärken. Auch hat ein Hospizbegleiter gelernt, wie man Sterbenden beistehen kann, was ihnen Linderung verschafft und was vermieden werden sollte am Ende eines Lebens.“

Die Nachfrage an Begleitungen am Lebensende steige ständig an, deshalb sucht die Hospizgruppe dringend wieder neue Ehrenamtliche, um da helfen zu können, wo deren Hilfe benötigt wird.

Die nächste Hospizbegleiterausbildung startet im Oktober. Diese Ausbildung ist aufgegliedert in einen Grundkurs, ein Praktikum, den darauffolgenden Hauptkurs, und endet mit einer Aussendungsfeier im April 2020. Sie umfasst 110 Unterrichtseinheiten.

Die Teilnahme am Grundkurs ist unverbindlich und setzt keinen Einsatz als Hospizbegleiter voraus.

Die Referenten – darunter Ärzte, Pflegefachkräfte, Seelsorger, Palliative-Care-Kräfte, Familientherapeuten und ein Jurist – führen in alle Aspekte der Hospizarbeit ein und bereiten gründlich auf die zukünftigen Aufgaben vor.

Wollner berichtet: „Hospizbegleiter sind keine besonderen Menschen. Sie sind warmherzige, lebensfrohe Menschen. Sie sind sich ihrer Stärken, aber auch ihrer Schwächen bewusst und haben gelernt, auch auf sich selbst gut aufzupassen und die eigenen Grenzen zu kennen und zu respektieren. Sie arbeiten gerne mit anderen Menschen zusammen, sind empathisch und können auch – je nach Situation –herzhaft lachen.“

Interessenten an der Ausbildung und an einer späteren Tätigkeit als Hospizbegleiter können schon jetzt Kontakt aufnehmen mit der Ökumenischen Hospizgruppe Bobingen e.V. an der Gutenbergstraße 6 in 86399 Bobingen. Telefon 08234/ 9986457. Sie ist auch im Internet erreichbar.

Themen Folgen