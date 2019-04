vor 17 Min.

Hubraumgiganten beim US-Car-Treffen

Die Veranstaltungsreihe „Wheels on Sunday“ der American Car Friends Augsburg ist gestartet. Warum einige Fahrzeuge für den Alltagsbetrieb nicht geeignet sind.

Von Uwe Bolten

Mit dumpfem, satten Blubbern fährt Stephan Henke aus Ellgau die Siemensstraße entlang und biegt mit seinem Chrysler Imperial auf den fast leeren Parkplatz beim Four Corners ein. Dieses Auto ist mit knapp sechs Metern das längste Serienfahrzeug der 70er-Jahre, angetrieben wird es von einem V8-Motor mit 7,2 Liter Hubraum und einer Leistung von 230 PS.

In der Einfahrt des Untermeitinger Lokals steht schon der gelbe Ford Thunderbird von Harm Ritter, Vorsitzender der American Car Friends Augsburg, und weist auf das „Wheels on Sunday“ hin. „Die Idee ist, neben den regelmäßigen Clubtreffen im Clubheim an der Augsburger Karl-Nolan-Straße, eine weitere Plattform für Freunde der US Autos zu bieten. Und dies findet ab sofort am letzten Sonntag des Monats hier im Four Corners statt“, sagt Ritter, der immer wieder aufschaut, wenn ein weiteres sattes Motorengeräusch vom Parkplatz in den Biergarten herüberschallt.

US-Cars von 1949 bis 2017

Der Verein sei mit seinen 61 Mitgliedern und 53 Fahrzeugen der größte in der Region, erläutert Ritter und fügt hinzu: „Mit Baujahr 1949 ist ein Hudson Commodore das älteste Clubfahrzeug, ein spezieller Jeep Cherokee aus dem Jahr 2017 das jüngste. Wir sind Freunde der amerikanischen Fahrzeugtechnik, das Alter spielt dabei keine Rolle.“

Was für den Club gilt, ist nicht unbedingt die Zielrichtung der Besucher, die den Weg auf das Gelände finden. Für die wirken die alten Fahrzeuge wie ein Magnet. Kurz nach Mittag parken knapp 30 Fahrzeuge neben dem Untermeitinger Kultlokal, vom Grill verbreitet sich der Duft von Spare Ribs, Burger, Steaks und Würsten über das Gelände. „Für uns sind die klassischen Benzingespräche nur ein Bestandteil, der gesamte American Lifestyle spielt dabei eine große Rolle. Mittlerweile arbeiten wir auch intensiv an der Aufarbeitung der Geschichte der Amerikaner in Augsburg nach dem Krieg“, erzählt Harm Ritter beim Rundgang über den Parkplatz, der sich mittlerweile sichtlich füllt.

Untermeitinger Peter Warth holte sein Auto aus Kalifornien

Peter Warth aus Untermeitingen hatte die kürzeste Anfahrt. Sein Ford aus dem Jahr 1940 hat keine Typenbezeichnung. „Es ist ein Vorläufer des F 1000. 2015 habe ich ihn aus Kalifornien geholt und seit letztem Jahr ist er auf der Straße“, beschreibt er das weitgehend im Original erhaltene Fahrzeug. So hat er beispielsweise die angegriffene Innenausstattung komplett durch Kuhfell ersetzt.

Neben einigen Pick-Ups sind unter anderem ein Pontiac Starchief und Grand Ville sowie ein Chevrolet El Camino zu Gast. Die junge Generation der Fahrzeuge ist mit Typen wie Camaro, Trans Am, Challenger, Charger, Corvette oder Mustang vertreten. „Die Fahrzeuge sind nicht unbedingt für den täglichen Gebrauch geeignet. In ein Parkhaus kommt man definitiv nicht rein“, sagt Ritter, als er sich über den Motorraum seines Thunderbird beugt. Man müsse schon vernarrt in diese Fahrzeuge sein, um dieses Hobby genießen zu können.

Freunde des American Lifestyle sowie der US-Cars können am 9. Juni in Haunstetten auf der Jubiläumsveranstaltung des Vereins deutlich mehr erleben. „Das wird das Top-Ereignis des Jahres für die Szene. Für den heutigen Start, insbesondere wegen des wechselnden Wetters, sind wir sehr zufrieden mit der Resonanz“, resümiert Ritter.

