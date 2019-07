vor 20 Min.

Hufschmied: Forschung und Praxis aus Bobingen

Die Firma Hufschmied präsentiert ihre Kompetenz und zeigt den Stand ihrer modernen Technik.

Gleich drei spannende Tage boten die Firma Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH aus Bobingen, Europas führender Hersteller für materialbezogene Werkzeuge, ihren Geschäftspartnern, denen, die es werden wollen und den Freunden des Hauses.

Los ging es mit dem Tag der offenen Tür auf dem Firmengelände im Bobinger Industriegebiet. Die bekannten Experten für werkstoffoptimierende Zerspanung zeigten gemeinsam mit verschiedenen Partnern an CNC-Maschinen, mit welcher Präzision und Geschwindigkeit die Bearbeitung spezieller Werkstoffe wie Graphit, harte Stähle, Kunststoffe oder Faserverbundmaterialien heute möglich ist. Hufschmied entwickelt in Zusammenarbeit mit Werkzeugmaschinenherstellern und Kunden werkstoff- und prozessspezifische Fräser, Bohrer und andere Werkzeuge, die bei technologisch führenden Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt, Automotive, Medizintechnik, dem Maschinenbau sowie Werkzeug- und Formenbau zum Einsatz kommen.

Ralph Hufschmied: "Der Facharbeitermangel ist groß."

Viel bestaunt wurde die Umsetzung der Idee Hufschmieds, den Arbeitsprozess zu digitalisieren. Das heißt: Schon während des laufenden Bearbeitungsprozesses kann die intelligente Maschine selbständig die Abnutzung des Bohrers oder Fräsers, die genaue Bearbeitung des Materials überprüfen und so den Fertigungsprozess beschleunigen. „Der Facharbeitermangel in unseren Bereichen ist groß. Durch diese Teilautomatisierung optimieren wir den Arbeitsprozess, sparen Zeit und setzten Mitarbeiter für wichtigere und qualifiziertere Arbeiten frei“, so Firmenchef Ralph Hufschmied.

Seine Firma hat an zwei Standorten inzwischen insgesamt rund 120 Mitarbeiter: in Bobingen rund 80. Hier wird geforscht, entwickelt und das Prozessdesign entworfen. In Winterlingen werden mit 40 Mitarbeitern die hochwertigen und besonders präzisen Bohrer und Fräser gefertigt, die in den unterschiedlichsten Bereichen weltweit eingesetzt werden.

Firma Hufschmied arbeitet mit der Uni Augsburg zusammen

Um noch fortschrittlicher arbeiten zu können, betreibt die Firma Hufschmied Forschungsprojekte mit der Universität Augsburg. „Wir bieten nicht nur standardisierte Lösungen an, sondern gehen auch auf ganz spezielle Kundenwünsche ein“, so Hufschmied. „Besonders wichtig ist uns, dass nur Werkzeuge und Verfahren angeboten werden, die perfekt funktionieren. Denn der Kunde muss sich auf unsere Produkte hundertprozentig verlassen können.“

Am Tag der offenen Tür wurde ein Maschinenpark gezeigt, an dem die komplette Prozesskette den Interessierten fachkundig vorgestellt und erklärt wurde. Zu sehen gab es außerdem einen Teil der derzeitigen Fahrzeugpalette von BMW, einem wichtigen Kunden Hufschmieds, und sogar zum Ausprobieren spezielle Karbon-Elektro-Räder. Einen Tag danach war dann der Tag für die internationalen Gäste und am Freitag tummelten sich auf dem Firmengelände 300 VIP-Gäste. (rr-)

Themen Folgen