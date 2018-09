20:01 Uhr

Hundert Golfer spielen mit dem Landrat

Das Benefizturnier des Landkreises soll ein Ereignis für Familien und Freunde der Region werden. Mitmachen kann in Burgwalden nur, wer schon Golfer ist.

Es ist kein Geheimnis, wie es zu dem ersten Landkreis-Cup im Golf kam, der am Samstag auf der Clubanlage in Burgwalden zu einem gesellschaftlichen Ereignis mit vielen Familien und mit Freunden des Augsburger Landes werden soll:

Landrat Martin Sailer ist selbst begeisterter Golfspieler und hat sich inzwischen bis auf Handicap 22,5 hochgearbeitet, was sehr gut ist. Schon lange schwebt ihm ein Landkreiscup Golf vor. Nun verwirklicht er seinen Wunsch. Rund fünf Monate dauerten die Vorbereitungen, bis das Turnier über 18 Löcher organisiert war.

Der Tag soll ein großes sportliches, familiäres und gesellschaftliches Ereignis werden. Und ein guter Zweck ist auch noch damit verbunden, sagt Barbara Wengenmayer. Die Sportbeauftragte des Landkreises hat erst kürzlich ihre Platzreife bestand, aber aus organisatorischen Gründen kann sie selbst nicht mitspielen.

Abschlagen an den Sehenswürdigkeiten des Landkreises

Begeistert erzählt sie von Besonderheiten des Cups. Zum Beispiel: „An jedem Abschlag wird es einen großen Aufsteller geben, auf dem jeweils ein anderes bekanntes Gebäude aus dem Landkreis zu sehen ist. „So schön war das Warten auf den Abschlag noch nie“, sagt sie. Unter anderem wird das Kloster Oberschönenfeld näher vorgestellt, oder auch einige Geheimtipps im Landkreis. Weitere Attraktionen sollen das Turnier zum Erlebnis machen.

Ausrichter und Spielleiter des Landkreiscups ist der Golfclub Augsburg im Naturpark Westliche Wälder. Die Organisation liegt vorrangig bei Mitarbeitern des Landratsamts.

Gemeldet sind derzeit rund 100 Teilnehmer, darunter Kinder und Jugendliche, einfache Landkreisbürger und bekannte Persönlichkeiten, alle mit einem Handicap zwischen 10 und 36. Von den Sponsoren wurde ein Dutzend Preise im Wert von mehreren tausend Euro zur Verfügung gestellt. Sie werden ausgelost. Wie so oft bei derartigen Veranstaltungen wird auch bei diesem Turnier der Sport mit dem guten Zweck verbunden. Ein Teil der Einnahmen geht an die Bürgerstiftung Augsburger Land.

Los geht es am Morgen mit einen Weißwurstfrühstück zwischen 9 und 11 Uhr. Der erste Abschlag erfolgt um 11 Uhr. Gegen 16 Uhr werden die letzten Spieler am Clubhaus zurückerwartet, damit um 17 Uhr die Siegerehrung beginnen kann. Zu Fassbier und Brotzeit spielt dort die Blasmusikkapelle Bobingen auf.

Aus dem Benefizturnier könnte eine Meisterschaft werden

Landrat Martin Sailer meint: „Ich freue mich sehr auf ein gemütliches und angenehmes Turnier auf der wunderschönen Anlage in Burgwalden, die die größte im Landkreis ist. Sollte der Cup so gut ankommen, wie ich es mir erhoffe, dann werden wir ihn als zusätzliche Landkreismeisterschaft im Jahreskalender etablieren und ihn dabei auf den verschiedensten Anlagen im Landkreis ausspielen.“

Nachmeldungen für Teilnehmer sind in begrenztem Umfang möglich. Jedoch müssen diese sich natürlich mit dem Reglement auskennen und Platzreife haben, also Mitglied eines deutschen Golfclubs sein.

Für Gäste und Mitglieder beträgt das Nenngeld 85 Euro, für Kinder 55 Euro. Es gilt als Spende an die Bürgerstiftung Augsburger Land.

Meldungen: Online, per E-Mail an barbara.wengenmeir@lra-a.bayern.de oder an info@golfclub-augsburg.de oder durch Eintragung in die im Clubhaus in Burgwalden.

