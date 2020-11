vor 32 Min.

Ihr Beruf besteht aus mehr als "nur" Saubermachen

Plus Désirée Fels aus Königsbrunn hat für ihre herausragende Leistung bei der Prüfung zur Hauswirtschaftsmeisterin den Meisterpreis erhalten. Was ihren Beruf ausmacht.

Von Claudia Deeney

Ihren Meisterbrief habe sie gleich eingerahmt und im Flur aufgehängt, sagt Désirée Fels: „Viele Haushalte, die ich von Berufs wegen besuche, handhaben das so. Vor allem Männer hängen Auszeichnungen auf und ich bin auch wirklich stolz auf meine Leistung, das darf jeder gerne sehen.“ Stolz kann die Königsbrunnerin auch sein. Sie hat nicht nur ihre Meisterprüfung bestanden, sondern wurde zudem für ihre hervorragenden Leistungen bei der Fortbildung zur Meisterin der Hauswirtschaft mit dem Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. Die Mutter von drei Kindern ist damit mehr als "nur" Putzfrau.

Die Idee eine Meisterin ihres Fachs zu werden, hatte Fels schon einige Jahre mit sich herumgetragen, aber immer wieder verschoben, wie sie sagt: „Es ist aufwendig, kostet Geld, Nerven und Zeit.“ Ihr Ehemann habe sie immer ermutigt, diesen Weg zu gehen und weil sie ihren Beruf als staatlich anerkannte Hauswirtschafterin immer mit viel Freude ausführte, habe sie sich 2018 zum Meistervorbereitungslehrgang angemeldet. Zwei Jahre habe sie dafür zeitweise die Schulbank gedrückt: „Nur in die Schule gehen reicht aber nicht, man muss auch zu Hause lernen.“

Nach der Babypause bekam die Königsbrunnerin das Angebot zur Beförderung

Die Mutter von drei 17, zwölf und vier Jahre alten Kindern arbeitet seit acht Jahren in Teilzeit beim Pflegedienst Ederer in Königsbrunn und bekam nach ihrer letzten Babypause die hauswirtschaftliche Leitung angeboten. Diese Beförderung erfolgte im Zuge ihres Meisterabschlusses. „Nun koordiniere ich meine zehn Mitarbeiterinnen für deren Einsätze in Haushalten.“ Dieser Bereich habe auch zum Projekt gepasst, den sie für ihren Meisterabschluss gebraucht habe, nämliche eine Mitarbeiterschulung ihres Teams. Dazu gehörte unter anderem eine Hygieneschulung.“

Sie selbst springt im Notfall auch mal ein, vertritt kranke Kolleginnen und lernt neue Mitarbeiterinnen ein. „Das mache ich, damit ich weiß wovon meine Mitarbeiterinnen sprechen und um die Menschen, die von uns versorgt werden und deren Haushalte zu kennen“, erklärt Fels.

Für die Betreuung der Klienten und der Angehörigen braucht es Fingerspitzengefühl

Im hauswirtschaftlichen Bereich versorgen die Kräfte meist ältere Menschen, die mindestens Pflegestufe I und somit das Recht auf Hilfe im Haushalt haben. "Oft sind die von uns betreuten Personen sehr betrübt, weil sie nicht mehr alles wie früher alleine machen können. Aber ich bin der Meinung, sie haben auch das Recht sich mal entspannt zurückzulehnen und sich helfen zu lassen“, erzählt Désirée Fels.

Aus versicherungstechnischen Gründen können die Hauswirtschafterinnen aber auch nicht alles machen, was so anfällt. Gartenarbeiten seien genauso tabu wie beispielsweise die Stufen vor dem Haus zu reinigen. „Zum Beruf gehört auch immer eine Portion Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen, um Betroffenen oder deren Angehörigen zu erklären, warum eine Mitarbeiterin in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht Schnee geschippt hat“, sagt die 39-Jährige.

Auch müssen die Damen vor Ort schnell arbeiten, weil es eine zeitliche Begrenzung gibt. Einmal die Woche steht eine Stunde zur sogenannten Unterhaltsreinigung zur Verfügung. Das seien in erster Linie die Reinigung von Bädern oder Böden, Möbel abstauben, Wäschepflege, Treppen reinigen, Betten beziehen, helfen beim Gardinen runternehmen, zweimal im Jahr Fenster putzen und vieles mehr. Wobei die geleistete Hilfe individuell ausfalle, jemand der lieber Hilfe möchte beim Einkaufen gehen, bekomme diese.

Die Zeit der "Putze" sind lange vorbei

Für sie und ihre Mitarbeiterinnen ist der Beruf weit mehr als nur sauber machen. Wer den Beruf der Hauswirtschafterin erlernt, hat beispielsweise auch Kenntnisse über Zusammensetzung von Putzmitteln oder auch in Sachen Ernährung. Im praktischen Alltag sind die Helferinnen und sie selbst oft zudem Gesprächspartner. „Oft wollen sich die betreuten Menschen mit uns unterhalten, deshalb müssen die Mitarbeiterinnen deutschsprachig sein.“ Höfliche Umgangsformen seien ein weiterer Anspruch ihres Arbeitgebers und ihr selbst.

Umgekehrt findet Fels es schade, dass es immer noch Menschen gibt, die ihre Mitarbeiterinnen als „Putze“ bezeichnen. Gerade in der heutigen Zeit, wo immer mehr Menschen zu Hause versorgt werden wollen und es schwer sei gute Mitarbeiter zu finden, sei dieser Jargon nicht angebracht.

Die 39-Jährige bemühe sich sehr, die passenden Menschen zusammenzubringen. „Grundsätzlich versuche ich immer, dass die gleiche Kraft in den jeweiligen Haushalt geht, merke ich jedoch, das passt nicht gut zusammen, tausche ich auch mal aus.“ Die Wirtschaftlichkeit müsse sie als Leiterin im Blick behalten und der bürokratische Aufwand werde meistens unterschätzt.

Für Désirée Fels sei ihre Arbeit eine Herzensangelegenheit und statt weiter zu studieren, was mit ihrem Meistertitel auch eine Möglichkeit wäre, oder in ein größeres Unternehmen zu wechseln, hat sie sich für ihren eigenen Weg entschieden, wie sie erklärt: „Ich bleibe in Teilzeit bei meinem Pflegedienst, auch weil wir ein wirklich gutes Arbeitsklima haben. Als zweites Standbein habe ich mich in meinem Metier selbstständig gemacht.“

