00:38 Uhr

Ihr Leben war von Fürsorge geprägt

Seniorchefin Maria Dittrich ist gestorben

Maria Dittrich, die Seniorchefin der Firma Dittrich + Co, ist am Sonntag im Altenheim in Langerringen gestorben. Sie wurde 91 Jahre alt. Das Leben der gebürtigen Schwabmünchnerin war geprägt von der Fürsorge für andere, so auch im Krieg und bei dem Angriff auf Schwabmünchen. Nach der Hochzeit mit Rudolf Dittrich im Jahr 1952, den sie im Kraft Käse- Werk in Schwabmünchen kennengelernt hatte, stand sie von Anfang an mit ihrer ganzen Kraft für die Firma und für die Familie zur Verfügung, vor allem auch nach dem frühen Tod ihres Mannes 1984, der zusammen mit Peter Muschak 1958 eine Metall- und Kunststoffwaren-Fabrik gegründet hatte. Sie wird heute von den Söhnen der Firmengründer, Armin Dittrich und Andreas Muschak, geleitet. Die Mitarbeiter bei Dittrich + Co schätzten an Maria Dittrich, dass sie immer ein offenes Ohr und ein offenes Herz für die großen und kleinen Probleme der Belegschaft hatte. Wegen gesundheitlicher Probleme lebte sie seit 2008 zufrieden und hilfsbereit im Altenheim in Langerringen. Maria Dittrich hinterlässt zwei trauernde Kinder, Enkel und Urenkel.

mit anschließender Beerdigung auf dem Schwabmünchner Friedhof findet am Freitag, 20. Juli, ab 13.30 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Michael statt.

