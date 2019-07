vor 6 Min.

Ihre Bilder zeigen Kunstgeschichte

Kinder werden im Kunstverein in Bobingen zu jungen Kreativen und zeigen ihre Bilder nun in der Wertachklinik.

Von Ingeborg Anderson

Kaum einer der Patienten oder Besucher geht durch das Foyer der Wertachklinik, ohne den Blick zu wenden und die farbenfrohen Bilder an den Wänden zu betrachten. Es sind Bilder, die eigentlich jeder kennt, die berühmt sind und deren Maler Kunstgeschichte geschrieben haben: Vincent van Gogh, Edvard Munch, Claude Monet und Oskar Schlemmer, mit dessen Bildern es eine besondere Bewandtnis hat.

Kopien aus Kinderhand

Natürlich sind es nicht die Originale, sondern Bilder, die in der Kinderkunstschule unter Anleitung der Augsburger Künstlerin Brigitte Steininger entstanden sind.

Und es ist die fröhlichste und bunteste Ausstellung des Jahres, die stets kurz vor Ferienbeginn in der Wertachklinik eröffnet wird. „Darauf freue ich mich das ganze Jahr“, sagt Gisela Achberger vom Förderverein des Hauses, als sie die Werke der jungen Künstler betrachtet. Zur Eröffnung treffen sich Vertreter des Fördervereins, des Kunstvereins sowie die jungen Künstler mit ihren Eltern. Dr. Marga Dorfmiller-Kapetanopulos, leitende Oberärztin in der Unfallchirurgie und im Vorstand des Fördervereins, meint: „Es ist jedes Jahr aufs Neue ein Vergnügen, diese Ausstellung der Kinderkunstschule hier zu haben und zu sehen, was das ganze Jahr über an tollen Bildern entstanden ist.“

Sie malen mit der Spachtel

Etwa wie die von Lena und Jenna. Sie haben ihre Bilder – eine abstrakte Komposition und ein Stillleben – nicht mit dem Pinsel gemalt, sondern die Farbe mit der Spachtel aufgetragen. Das ist gar nicht so einfach, wie Lena erklärt: „Bei den geraden Flächen geht es, aber das Schwerste sind die kleinen Flächen und wenn es Rundungen gibt, ist es schwierig, weil die Spachtel ja gerade ist“, sagt sie. Aber die Vernissagebesucher sind der Ansicht, dass den beiden das sehr gut gelungen ist.

Der 13-jährige Valentin ist ein begeisterter Anhänger dieser Technik. „Ich male eigentlich nur mit der Spachtel“, sagt er und zeigt seine Bilder, die nach berühmten Werken Vincent van Goghs entstanden sind. Diese Technik des Farbauftrags durch die Spachtel ist für dessen Bilder besonders geeignet. Und Valentin hat noch eine geheime Zutat: „Bei dem Van Gogh habe ich Sand beigemischt“, verrät er. Aber er hat noch ein anderes Bild gespachtelt - eine phantastisch gekleidete, tanzende Figur. Und gegenüber hängen weitere dieser Figuren von anderen Malschülern. Damit sind wir bei der Besonderheit dieser Ausstellung, denn diese Figuren stammen aus dem Triadischen Ballett des Bauhausmeisters Oskar Schlemmer. Brigitte Steininger erklärt, warum sie ihn gewählt hat: „Das Bauhaus wurde vor genau 100 Jahren gegründet und ist meines Erachtens nach der Ursprung des modernen Designs. Daran erinnern diese Bilder, und ich vermittle den Kindern damit ja auch Kunstgeschichte und die künstlerischen Techniken, die zur Anwendung kamen“, erklärt sie ihren Ansatz.

Der Trick mit dem Raster

Außerdem wird anhand eines unfertigen Bildes gezeigt, wie man mittels eines Rasters das Motiv von einem Foto vergrößernd auf die Leinwand überträgt.

Eine Vernissage ist immer ein kleines Fest. Und so hält es auch der Krankenhausförderverein: Für die jungen Künstler gibt es einen kleinen Imbiss und ein Geschenk als Dankeschön für die schönen Bilder.

Und Rainer Erhardt, dem Vorsitzenden des Kunstvereins, ist etwas Besonderes aufgefallen: „Wer hier durchgeht, ist krank oder sorgt sich um Angehörige. Aber hier werden sie von fröhlichen Farben begleitet und die Bildern zaubern ihnen oftmals ein Lächeln ins Gesicht.“

Die fröhliche Ausstellung ist noch bis Ende September im Foyer der Wertachklinik zu sehen.

