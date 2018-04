vor 34 Min.

Ilona Reeb folgt als Vorsitzende auf Manfred Buhl

Die Mitglieder des FDP-Ortsverband der Stadt Königsbrunn wählen die ehemalige Bürgermeisterkandidatin.

Der Königsbrunner Ortsverein der FDP hat erstmals eine Frau als Vorsitzende. Nachdem Manfred Buhl nach 25 Jahren den Vorsitz niedergelegt hat, wurde Dr. Ilona Reeb einstimmig zu seiner Nachfolgerin gewählt.

Ilona Reeb ist seit 20 Jahren Mitglied im Ortsverband Königsbrunn, bei den Kommunalwahlen 2014 war sie Bürgermeisterkandidatin der FDP. Darüber hinaus blieb der Vorstand bei den Wahlen weitgehend unverändert: Als Stellvertreter wurden erneut Stadtrat Christian Toth und Dr. Christian Reeb gewählt, als Schatzmeisterin Andrea Hahn, Schriftführer Thorsten Hahn. Als Beisitzer gehören Manfred Buhl, Walter Hörmann und Nadja Kuntz dem Vorstand an, sowie Horst Wüst und Roland Nowotny vom Bürgerforum. Mit Nadja Kuntz verstärkt damit ein neues Gesicht den Ortsvorstand. Die FDP Königsbrunn hat so, gemeinsam mit dem Bürgerforum, ein berufs- und politikerfahrenes Team zusammengestellt.

Gemeinsam will sich der FDP Ortsverband Königsbrunn auch weiterhin für viele wichtige Themen in Königsbrunn starkmachen. Die Partei plädiert für ein attraktives Zentrum, spricht sich aber entschieden gegen den geplanten Wasserkanal im Zentrum aus. Ziel ist es, die Grundversorgung der Menschen in allen Stadtteilen sicherzustellen und eine kind- und seniorengerechte Stadtplanung voranzutreiben. Wichtiger als Großmärkte in der Peripherie sei langfristig bezahlbarer Wohnraum für die Königsbrunner, zudem wolle man Bürokratie abbauen und die Kommunikation mit den Bürgern verbessern.