Im Frühjahr wird die Garage leer gemacht

Beim Königsbrunner Gartenbauverein können Mitglieder jede Menge Gerätschaften ausleihen, von der Rasenwalze bis zum Hochdruckreiniger.

Von Claudia Deeney

„Mach die Garage leer“ so lautet das Motto des Königsbrunner Gartenbauvereines. Gemeint ist damit, dass man sich als Gartenbesitzer nicht jedes Gerät selbst anschaffen muss, sondern sich Hilfsmittel aller erdenklichen Art beim Verein ausleihen kann. Daraus leitet sich der nächste Slogan der Gartler ab, nämlich: „Leihen statt kaufen“.

Wilhelm Terhaag erklärt als Vorsitzender des zweitgrößten Vereins in Königsbrunn: „Es gibt viele Maschinen und hochwertige Geräte, die braucht der normale Gartenbesitzer ein bis zweimal im Jahr, da muss man nicht alles kaufen und dann in die Garage oder in den Keller stellen“. Der Vorteil sich beispielsweise eine Rasenwalze auszuleihen im Frühjahr ist ganz klar, das sagt auch Mitglied Franz Hämmer, der das gute Stück übers Wochenende benutzt hat und nun zurückbringt: „Freitag geholt, Wochenende gearbeitet, Montag zurückgebracht, super Sache“. Als Mitglied des Vereines hat ihn das jetzt auch gar nichts gekostet, da eine Rasenwalze keinen Stecker hat. Genauer gesagt, gezahlt wird nur für Maschinen und Hilfsmittel, die elektrisch oder mit Benzinmotor betrieben werden. Und auch hier ist die Ausleihgebühr mit fünf Euro sehr gering angesetzt.

Als Beispiel zählt Terhaag unter anderem den Hochdruckreiniger auf. Dieses Gerät ist gerade im Frühjahr sehr begehrt, weil ja jeder seine Terrasse und Wege schön sauber machen möchte. Egal wie groß oder klein diese sind. „Es ist ein Irrtum, dass nur Menschen mit großen Gartenanlagen vom Engagement des Vereines profitieren“, sagt denn auch Beisitzer Roland Neider. „Gerade Doppelhaushälften- und Reihenhausgartenbesitzer sind bei uns als Mitglieder gut aufgehoben.“ Denn die aktiven Gartler verleihen nicht nur alles Mögliche, sondern stehen auch mit Rat und Tat ihren Mitgliedern zur Seite.

Denn so manche, der elektrisch betriebenen Geräte müssen fachmännisch bedient werden. Eine Motorsäge ist nicht zu unterschätzen und wird nur an Mitglieder verliehen, die einen Sägeschein vorweisen können. Andere spezielle Hilfsmittel werden nur samt Bediener nach Terminabsprache abgegeben.

„Ein großer Vorteil unserer elektrischen Geräte ist, dass wir diese alle jährlich überprüfen lassen und deren Funktionstüchtigkeit per Siegel bestätigt bekommen“, erklärt Wilhelm Terhaag. Der Gartenbauverein hat viele Auflagen zu erfüllen und hält sich akribisch an die Bestimmungen, denn man stehe immer in der Haftung.

Aber nicht nur Geräte werden verliehen, sondern auch Hänger zum Transport, pro Ausleihphase kosten auch diese nur fünf Euro. Eine Ausleihphase ist beispielsweise von Montag bis Mittwoch. Wer mag, kann auch Düngemittel kaufen oder Blumensamen. Gerade letzteres ist sehr beliebt und bekannt durch die Blumenwiese an der Bobinger Straße.

Einzige Bedingung, um all die Vorteile des Gartenbauvereines zu nutzen, ist die Mitgliedschaft im Verein. „Wir haben eine tolle Mannschaft, die sehr aktiv ist, aber ich wünsche mir noch mehr Menschen, die bei uns mitmachen“, erklärt Wilhelm Terhaag. Es sei eine nette und gute Gemeinschaft, aber nicht eingeschworen, neue Mitglieder seien herzlich willkommen, betont er und führt auch aus, dass der Verein zusätzlich ein reges Vereinsleben führe. So unternehmen die Mitglieder immer wieder Busreisen zusammen, wie die jetzt bald anstehende Fahrt zu den hängenden Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran. Frauennachmittage gehören ebenso zu den Aktivitäten wie das jährlich stattfindende Mostfest, oder Kooperationen mit anderen Vereinen.

Weitere Informationen über www.gbv-koenigsbrunn.de. Der Jahresbeitrag beträgt 16 Euro und vier Euro für Partner. Ausgabe ist in der St.-Johannes-Str. 42 immer montags, mittwochs und freitags jeweils von 17 bis 18 Uhr.