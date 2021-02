18:27 Uhr

Im Königsbrunner Matrix wird für den guten Zweck geradelt

Zahlreiche Unterstützer freuen sich über das Interesse der Jugendlichen an der Aktion. Im Fenster der Matrix kann man den Kurblern beim Strampeln zuschauen.

1500 Kilometer für den guten Zweck sollen junge Radler im Königsbrunner Jugendzentrum auf einem Ergometer erstrampeln. Die ersten drei Tage sind schon ausgebucht.

Von Helga Mohm

Der Startschuss zur Radl-Benefizaktion "Kurbeln für Kohle" im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix ist gefallen, die ersten 90 Kilometer stehen nach einem Tag bereits auf dem Tacho. Und was die Organisatoren noch mehr freut: Die Anmeldeliste für Radler ist für die nächsten drei Tage so gut wie ausgebucht. Aber das Ziel ist hoch gesteckt: 1500 Kilometer in sechs Wochen.

Vor der großen Panoramaverglasung im Jugendzentrum Matrix, die extra für die Aktion kreativ bemalt wurde, können Zuschauer dem aktiven Radler zuschauen. Der aktuelle Kilometerstand wird vom Fahrradergometer übertragen und am Fenster angezeigt, ebenso wie eine Rankingliste. "Aber da fehlen schon noch einige Kilometer", betont Einrichtungsleiter Ralf Engelstätter. Der Matrix-Chef freut sich über die Unterstützung der Stadt Königsbrunn, des Kreisjugendring Augsburg-Land, dem Landratsamt und mehrerer Firmen.

Auszubildende steuern 300 Kilometer zum Gesamtergebnis bei

Sport und Bewegung brauchen alle, egal ob Jung oder Alt, gerade zu Corona-Zeiten. Bürgermeister Franz Feigl erlebt mit seinen Buben derzeit selbst die ständig zunehmende Bildschirmpräsenz der Kinder durch Homeschooling und die mitunter daraus resultierende mangelnde Bewegung. Umso besser sei, dass durch das Projekt gerade Kinder und Jugendliche angesprochen sind. Das Team von Mercedes MedeleSchäfer setzt auf top-fitten Nachwuchs und ist begeistert von der sportlichen Aktion für die Jugend. "Wir wollen mit unseren Azubis 300 Kilometer radeln", sagt Tobias Hutter, Centerleiter in Königsbrunn. Auch die Königsbrunner Feuerwehr hat sich bereits angemeldet und will mit Montur einige Kilometer auf dem Fahrradergometer für den guten Zweck erstrampeln.

Aufmerksamkeit von Jung und Alt hat das Projekt schon direkt beim offiziellen Startschuss vor Ort erfahren. Vorbeikommende Spaziergänger interessierten sich, fragten genauer nach und ein junger Bursche machte gleich Nägel mit Köpfen und meldete sich an.

Jugendrotkreuz Königsbrunn will Raum modernisieren

Jeder kann bis Freitag, 19. März, täglich zwischen 9 und 17 Uhr mitmachen und sich für den guten Zweck im Matrix aufs Fahrrad setzen. Pro gefahrenem Kilometer wird ein Euro gespendet und so die Arbeit des Königsbrunner Jugendrotkreuz (JRK) unterstützt. "Wir möchten mit dem Erlös den Jugendraum etwas modernisieren, neue Regale anschaffen und natürlich neues Material für die aktiven jugendlichen Mitglieder anschaffen", erzählt der 23-jährige Philipp Kositzki vom JRK.

Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich. Dies erfolgt mit Angabe des Zeitfensters unter info@diematrix.de, über Instagram matrixkoenigsbrunn oder unter 08231/9576060. Finale und Endspurt ist am Freitag, 19. März um 16 Uhr.

