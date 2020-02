vor 60 Min.

Im Königsbrunner Projekt arbeiten Schüler an der Zukunft

Das „Projekt“ bringt Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Schultypen zusammen. Wir stellen in einer Serie vor, welche Ideen 2020 umgesetzt werden.

Von Marion Kehlenbach

Jetzt gibt es wieder große Schülerbewegungen zwischen den Königsbrunner Schulen: Gymnasiasten wandern zur Brunnenschule, Brunnenschüler wandern zur Grundschule, Grundschüler zur Realschule, Mittelschüler zur Christophorus-Schule und viele Schülerbewegungen mehr. Alle verlassen im Rahmen des „Königsbrunner Projekts“ ihre Klassenräume, um mit anderen Schulklassen an einem Kunstprojekt zu arbeiten.

2012 wurde die schulartübergreifende Zusammenarbeit unter der Leitung der damaligen Kulturamtsleiterin Ursula Off-Melcher wiederbelebt, erzählt Gisela Ehrentreich, Rektorin der Mittelschule und Koordinatorin des Projektes. „Der Schwerpunkt ist, dass sich die Kinder unterschiedlicher Schulen kennenlernen. Die Schullandschaft in Königsbrunn ist sehr breit aufgestellt, deshalb ist es hier gut machbar“, sagt Ehrentreich. Das Thema in diesem Jahr heißt – in Anlehnung an die Freitagsbewegung – „Königsbrunn for Future“ und es geht um Nachhaltigkeit.

Aus ausrangierter Bettwäsche werden neue nützliche Gegenstände

Da war die Klasse 4a der Grundschule Süd genau richtig, als sie in der Realschule an die Tür der 7. Klasse klopfte. „Kommt rein und mischt euch unter die anderen“, wurden sie von Lehrerin Ursula Aurich begrüßt. In dem Raum saßen Schüler an vier elektrischen Nähmaschinen und nähten Stoffbeutel aus ausrangierter Kinderbettwäsche. Lehrerin Simone Augart erklärte einigen Schülern gerade wie der Oberfaden eingefädelt wird und was man beachten muss, um eine gerade Naht hinzubekommen und mit welchem Stich die Kante gekettelt wird. An einem anderen Tisch schneiden Nella, Mia und Jasmin mit einem Rollschneider und Lineal Stoff-Quadrate aus, die ihre Mitschüler zu Taschen zusammen nähen. Der Rollschneider ist wahnsinnig scharf, da müssen die drei vorsichtig sein. Dafür ist das Schneideergebnis perfekt. Damit die Nähte später auch perfekt werden, werden am Bügelbrett die Umschläge vorher schon einmal glatt gebügelt.

Die Taschen haben alle lustige Motive mit Katzen, Pferden und Herzen. „Die Stoffe stammen aus der ausrangierten Bettwäsche meiner Kinder“, erzählt Aurich. Mit dem Projekt wolle man zeigen, dass alles wiederverwertet werden kann und Ausrangiertes nicht gleich weggeworfen werden muss. Upcycling nennt man die Weiterverarbeitung alter Dingen für neue Verwendungszwecke. Zwischenzeitlich hat sich Grundschullehrerin Karin Schumacher mit ihren Schülern an einen Tisch gesetzt um Schablonen passend zum Thema herzustellen. Die Schüler malen auf den Karton eine Krone, als Symbol für Königsbrunn und schreiben darunter „for future“.

Alle Ideen des Königsbrunner Projekts werden im Rathaus ausgestellt

Kadir, Emily und Shirwan teilen sich einen Karton-Bogen und Emily malt für die ganze Gruppe. „Wir können nicht malen“, behaupten Kadir und Shirwan was Emily mit einem „Stimmt!“ bestätigt. Nachdem sie die Vorlagen ausgeschnitten haben, sprühen sie mit bunter Farbe das Logo auf die fertigen Taschen. Später einmal sollen die Stoffbeutel beim Markt gegen eine kleine Spende an Marktkunden abgegeben werden, damit diese zukünftig auf Plastikbeutel beim Einkaufen verzichten können, ist von Aurich zu erfahren. Aber vorher werden alle Projekt-Ideen im Rathaus-Foyer zu sehen sein. Die Vernissage zu der Ausstellung ist am Dienstag, 19. Mai, um 14 Uhr.