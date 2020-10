11:30 Uhr

Im Königsbrunner Rathaus wird die Freundschaft zu Indien gefeiert

Seit fünf Jahren wird regelmäßig eine Gedenkstunde anlässlich des Geburtstages von Mahatma Gandhi abgehalten. Die Königsbrunner helfen in Indien aber auch vor Ort.

Von Andrea Collisi

Seit fünf Jahren wird in Königsbrunn regelmäßig eine feierliche Gedenkstunde anlässlich des Geburtstages von Mahatma Gandhi, dem indischen Friedensstifter abgehalten. Initiiert wurde dies durch Altstadtrat Norbert Schwalber in Funktion als Sonderbeauftragter für internationale Kontakte der Brunnenstadt.

Mit Mundschutz und Blumen wurde die Statue von Mahatma Gandhi im Königsbrunner Rathaus zu seinem Geburtstag bedacht. Bild: Andrea Collisi

Vor der überlebensgroßen Büste Gandhis – einem außergewöhnlichen Geschenk vor Jahren des indischen Generalkonsulats in München - kamen dabei neben Wirtschaftskonsul Ramakrishnan und Vizekonsul Kailash Chander Bhatt, von Königsbrunn Seite unter anderem Bürgermeister Franz Feigl und Dritte Bürgermeisterin Ursula Jung – zusammen.

Königsbrunner Hilfsorganisation "Hand in Hand" hilft in Indien

Schulleiter Volker Täufer und Matthias Wagner vom Gymnasium Königsbrunn standen für die Schulpartnerschaft, die das Gymnasium mit einem Internat in Mysore im Staate Kanataka unterhält, wie auch drei Schüler, die bereits am Schüleraustausch in Indien teilgenommen hatten. Ebenfalls eingeladen Birgit Siegmund als Vertreterin und Mitgründerin der privat organisierten Hilfsorganisation "Hand in Hand" , welche seit 25 Jahren sowohl Patenschaften für Schüler wie Unterstützungen von Witwen und auch den Bau eines Krankenhauses sowie die Erweiterung einer weiterführenden Schule in einer der ärmsten Gegenden Südindiens ermöglicht.

Indien - die größte Demokratie der Welt 1 / 10 Zurück Vorwärts Indien wird von 28 Bundesstaaten gebildet.

Die Staatsform Indiens ist die Parlamentarische Bundesrepublik.

Hauptstadt Indiens ist Neu-Dehli mit 18 Millionen Einwohnern. Größte Stadt ist Mumbai (Bombay) mit mehr als 21 Millionen Einwohnern. Weitere große Städte: Kalkutta, Madras und Bangalore.

Indien grenzt an Pakistan, Tibet, Nepal, Myanmar (Birma), Bangladesch, Bhutan. Im Indischen Ozean grenzt das Land an die Malediven und Sri Lanka.

Indien ist mit mehr als 1,2 Milliarden Einwohnern das zweitgrößte Land der Welt.

Amtssprachen sind Hindi und Englisch.

Der Wahlspruch der Inder ist "Allein die Wahrheit siegt".

Das Kfz-Zeichen der Inder ist IND, die Internet-TLD .in und die Telefonvorwahl die +91.

Die Nationalhymne der Inder heißt Jana Gana Mana.

Der bekannteste Inder ist wohl Mahatma Gandhi.

Bei der Gedenkstunde wurden neben Erinnerungen an Mahatma Ghandi, Blumen um die Statue - die in diesem Jahr sogar einen Mund-Nasenschutz trug – gehängt sowie Blumen auf dieser verteilt. Abschließend spielte am Piano Felix Bönigk die indische und deutsche Hymne.

