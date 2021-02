vor 36 Min.

Im Naturmuseum Königsbrunn gibt es auch im Lockdown viel zu tun

Plus Nur weil das Königsbrunner Naturmuseum geschlossen ist, legen sich Günther Groß und seine Mitstreiter nicht auf die faule Haut. Hinter den Kulissen ist viel passiert.

Von Adrian Bauer

Getroffen haben sich Günther Groß und seine Mitstreiter vom Förderverein Dr. Heinz Fischer Sammlungen schon länger nicht mehr. Untätig waren die Macher des Königsbrunner Naturmuseums deswegen aber nicht. Sie arbeiten an zahlreichen Neuerungen, mit der das Museum nach der herbeigesehnten Wiedereröffnung noch attraktiver werden soll. Unter anderem laufen die Arbeiten für ein neues Lech-Modell das schon bald historischen Wert haben dürfte.

Der Lech ist Günther Groß schon lange ein besonderes Anliegen. Mit der Lechallianz setzte er sich für eine Befreiung des einst wilden Flusses aus dem Korsett ein, das die Menschen ihm in den vergangenen 100 Jahren geschnürt hatten. Die Renaturierung im Rahmen des Projekts "Licca liber" soll bald die nächsten Schritte nehmen. Aus diesem Anlass arbeitet Groß an einem neuen Lech-Modell, das den Ist-Zustand des Flusses dokumentiert. Vom Mandichosee bis zum Kraftwerk an der Lechbrücke wird jeder Kanal, jeder Radweg und jeder Baum im Stadtwald erfasst und in zwanzig Modulen im Format A3 dargestellt. Die einzelnen Module werden dann zum zweieinhalb Meter langen Gesamtbild zusammengestellt.

Lech-Modell zeigt, wie sich Augsburg mithilfe des Flusses entwickelt hat

Wenn die Renaturierung durch Licca liber beginnt, werde diese Darstellung historisch, sagt Groß. Das Modell lasse sich nutzen, um die Geschichte Augsburgs über die Kanäle zu erklären. "Keine Stadt in Deutschland gewinnt ihr Trinkwasser so stark im Stadtgebiet und hat 25 Prozent des Stadtgebiets als Naturschutzgebiet", sagt Groß. Das neue Modell soll dann gegenüber dem bestehenden Lech-Modell im Museum präsentiert werden. Derzeit holt der Verein Angebote ein, um mit Licht und Touchscreens eine multimediale Bespielung des Modells zu gestalten. Von der Simulation eines Hochwassers bis zur Darstellung der Entwicklung der mittelalterlichen Wasserversorgung - alles soll anhand des Modells erlebbar gemacht werden.

Kleiner Ausblick in die Zukunft: Ein zweieinhalb Meter langes 3D-Modell des Augsburger Lechs wird das nächste große Ausstellungsstück des Naturmuseums. Bild: Adrian Bauer

Doch nicht nur das Zukunftsprojekt beschäftigt Günther Groß und seine Mitstreiter während der Schließzeit. Seit dem Umzug in die Reste der Königstherme haben sich die Museumsmacher ein Depot gewünscht, in dem nicht benötigte Ausstellungsstücke klimatisch passend gelagert werden können. Um Schädlinge fern- und die präparierten Tiere unversehrt zu halten, braucht es einen abgeschotteten Raum mit gleichbleibender Temperatur und Luftfeuchte. Solch ein Raum ist in den vergangenen Monaten in der Museumswerkstatt entstanden. Drei Maschinen sorgen für bestmögliche Bedingungen.

Naturmuseum Königsbrunn will vermehrt Schulen besuchen

Im Depot lagern auch mehrere große Holzkisten, mit denen das Naturmuseum künftig zu den Schulen gehen will. Darin lagern mehrere Setzkästen mit Ausstellungsstücken, die sich Lehrer ausleihen können, um damit Unterrichtsschwerpunkte oder kleine Ausstellungen zu gestalten. Außerdem haben die Mitglieder die Wanderausstellung vervollständigt, die schon einmal im Rathaus zu sehen war. Anhand zahlreicher Schaustücke lässt sich beispielsweise das derzeitige Insektensterben aufarbeiten. Zudem hat das Museum eine Kooperation mit dem Umweltprogramm der Lechwerke vereinbart. "Wir wären startbereit, sobald es die Corona-Situation wieder zulässt", sagt Günther Groß.

In diesen Holzkisten lagern verschiedene Setzkästen, die Lehrer in der Region für den Unterricht über die heimische Natur ausleihen können. Bild: Adrian Bauer

Auch an der Ausstellung selbst wird im Lockdown kontinuierlich weitergearbeitet. Im Vorraum hängen bereits Vitrinen für eine kleine Fossilienausstellung, die in den nächsten Wochen fertiggestellt werden sollen. Eine große Bayernkarte stellt die Orte der Funde vor. Zudem soll das Angebot für Kinder ausgebaut werden. Das Naturmuseum hat verschiedene Puzzles anfertigen lassen, mit denen junge Besucher Wartezeiten überbrücken können. Zudem hat Günther Groß ein 64-teiliges stehendes Memory-Spiel gebaut, das ebenfalls im Foyer aufgebaut werden soll. Und schließlich wurde die Homepage des Museums überarbeitet. Neben einem virtuellen Rundgang und einem Film sind die Macher auf den internen Bereich besonders stolz. Dort können sich Lehrer einloggen und sich anhand von vorbereiteten Lehrmaterialien zusammenstellen, welche Teile des Museums am besten zum aktuellen Unterrichtsthema passen.

Günther Groß wünscht sich eine Klimaanlage und ein weiteres Lech-Modell

Die Museumsmacher sehen sich gut vorbereitet auf die Rückkehr der Besucher und fühlen sich dank des fertigen Depots nun auch endgültig angekommen am neuen Standort. Die Arbeit geht Günther Groß aber auch in Zukunft nicht aus. Ein großer Wunsch wäre eine automatische Klimaanlage für die Museumsräume: "Bisher laufen hier die Geräte, die wir schon im alten Haus hatten und sie laufen im oberen Leistungsbereich." Mehrmals pro Woche schaut ein Mitglied des Fördervereins im Museum vorbei, ob alles funktioniert. Denn nichts ist schlimmer für die Exponate als plötzliche Temperaturschwankungen. Und auch für die Ausstellung hat Günther Groß weitere Pläne: Wenn das Lech-Modell fertig ist, will er gleich das nächste angehen. Das soll den Fluss und seine Umgebung nach dem Umbau durch Licca liber zeigen.

