Imkern wird im Augsburger Land zum Trend

Immer mehr Menschen im Landkreis imkern, die Nachfrage nach regionalem Honig steigt. Die Bienen brauchen aber geeigneten Lebensraum.

Von Brigitte Mellert

Franz Wundlechner ist einer von etwa 650 Imkern im Landkreis. Neben seiner Schreinerei in Langenneufnach in den Stauden hält der Hobbyimker seit zwei Jahren elf Bienenvölker. Die Imkerei liegt im Trend – und zieht auch den jüngeren Nachwuchs an die Waben.

Die Bienenstöcke von Franz Wundlechner stehen auf dem Gelände seiner Schreinerei, sechs seiner elf Bienenvölker leben hier. Bei seiner Arbeit haben ihn Kunden schon mehrfach auf seine Bienenstöcke angesprochen. Inzwischen fragen sie den 59-Jährigen sogar, wann er wieder neuen Honig anbiete.

Angefangen hat Wundlechner vor zwei Jahren beim Imkerverein Stauden als sogenannter Probeimker. Dabei durchlaufen Privatpersonen einen zweijährigen Probeimkerkurs und lernen am Beispiel eines Bienenvolks die anfallenden Arbeiten. Vorkenntnisse sind dafür nicht notwendig. Nach Abschluss des Kurses können die Jungimker mit den notwendigen Fachkenntnissen selbst Bienen halten. Wer nicht zwei Jahre an einem Kurs teilnehmen möchte, könne sich auch privat von einem Altimker einlernen lassen. Viele Jungimker blieben nach Ablauf ihrer Probeimkerzeit dem süßen Hobby treu, sagt Birgit Wimmer, Vorsitzende des Kreisverbandes Augsburg Land.

Am Schmuttertal-Gymnasium ist Imkern ein Schulfach

In Diedorf ist Imkern sogar Schulfach. Am Schmuttertal-Gymnasium leitet seit zwei Jahren der Biologie- und Chemielehrer Ralf Zöbelein das Wahlfach „Schulimkerei“. Dafür ließ er sich vom Kreisimkerverband zum Jungimker ausbilden und siedelte zwei Bienenvölker an der Schule an. Gemeinsam erarbeiten die Schüler theoretisches und praktisches Wissen rund um die Themen Bienen, Honiggewinnung, Ökologie und Umweltschutz. Um nicht gestochen zu werden, schlüpfen sie dafür auch in eigene Schutzanzüge.

Birgit Wimmer hat die Schule fachlich bei ihrem Projekt unterstützt und freut sich über das Interesse in der Bevölkerung. „Ich kann auf jeden Fall einen Trend zum Imkern beobachten“, sagt sie. Das bestätigen auch die Zahlen der vergangenen zwei Jahre: Waren es 2017 noch acht Ortsverbände mit 56 Probeimkern, hat sich die Zahl im Folgejahr auf elf Ortsvereine und 60 Probeimker gesteigert. Das entspricht rund 4500 Bienenvölkern. Insgesamt sind das 180 Millionen Tiere. Als Grund für den Trend vermutet Wimmer, dass sich das Hobby gut mit dem Beruf und der Familie verbinden lasse. „Erfreulicherweise finden sich unter den Probeimkern zunehmend Frauen.“

Das Interesse ist seit dem Volksbegehren gewachsen

Auch Franz Wundlechner ist zufrieden mit der Entwicklung. Er gibt Ratschläge zum Umwelt- und Artenschutz. Seit dem Volksbegehren sei das Interesse deutlich gewachsen. „Die Leute kommen auf mich zu und wollen wissen, wie sie ihren Garten für Bienen lebenswert gestalten können.“ Durch die mediale Aufmerksamkeit seien besonders Privatleute und Kleingärtner aufgerüttelt und für den Artenschutz sensibilisiert worden. Ihnen rät Wundlechner: „Bienen brauchen Blühwiesen, die entweder nur mit der Hand oder erst sehr spät gemäht werden.“ Nur so könnten die Blumen ausblühen und für Insekten den notwendigen Lebensraum bieten. Er ärgert sich über „Mähroboter, die alle zwei Tage die Wiese mähen“, da könne kein Lebensraum für Insekten entstehen. Das gelte aber nicht nur für Wiesen, auch Blumenkästen könnten Insekten einen Lebensraum bieten. Wimmer empfiehlt, auch auf Steinflächen zu verzichten. Sie sagt: „Steinmauern sind Insektenwüsten. Warum kann es nicht eine Ligusterhecke sein?“

Inzwischen ist die Nachfrage nach Wundlechners Honig so groß, dass er kaum noch nachkommt. Deshalb möchte er auf 20 Bienenvölker aufstocken. Von zu vielen Bienen auf einem Fleck rät er aber ab. „Dafür fehlt die nötige Nahrung“, erklärt er. Bienen benötigten ausreichend Pollen, Nektar, blühende Bäume und Weiden.

