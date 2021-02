12:10 Uhr

Immer mehr Verkehr: Wehringen soll eine neue Ortseinfahrt erhalten

Die Nördliche Hauptstraße in Wehringen könnte im Ortseingangsbereich bald ganz anders aussehen: Mit neuem Rad- und Fußweg und zwei Verkehrsinseln.

Plus Immer mehr Verkehr, der immer schneller durch den Ort fährt – den Wehringern reicht es. Die Gemeindeverwaltung stellte die Planungen zur Umgestaltung der nördlichen Ortseinfahrt vor.

Von Anja Fischer

Bürgermeister Manfred Nerlinger machte mit seinen einleitenden Worten deutlich, wie dringend dieser Schritt erforderlich ist. "Unsere Bürger beklagen oft die Schwierigkeit, die Hauptstraße zu überqueren. Gerade für ältere Menschen ist das zur Stoßverkehrszeit beinahe unmöglich."

In der nördlichen Hauptstraße gebe es an der Kreuzung Heilig-Kreuz- und Ulrichstraße täglich Probleme mit dem einfahrenden Verkehr. Die Kreuzung sei unübersichtlich, der Blickwinkel zu kurz und so entstehe extremes Gefahrenpotenzial, beklagt der Bürgermeister. Seine Wehringer sehen das ähnlich: Die Situation der Hauptstraße wurde bei der Bürgerbefragung vor einigen Jahren als einer der Hauptmängel im Ort kritisiert.

Nachdem die Gemeinderäte bereits seit einiger Zeit darüber beraten, wie die Situation verbessert werden kann, stellte Architekt Christian Graf nun den im Frühjahr neu vereidigten Gemeinderäten und der anwesenden Bevölkerung die bisherige Planung vor. Man wolle, so Graf, mit der Maßnahme drei Dinge erreichen: Zum einen solle der einfahrende Verkehr abgebremst, zum anderen der Verkehrsknotenpunkt Kreuzung sicherer gemacht werden. Und auch das Ortsbild solle aufgewertet werden. So wolle man eine Verbesserung für Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer erreichen.

So könnte die Ortseinfahrt in Wehringen bald aussehen

Die Lösung besteht für Graf in der Errichtung zweier Querungshilfen. Die erste soll in Fahrtrichtung Ortsausgang kurz vor der Kreuzung Heilig-Kreuz- und Ulrichstraße entstehen und es vor allem Schulkindern und älteren Menschen erleichtern, die Hauptstraße zu überqueren. Zudem wird es für Radler und Fußgänger einen gemeinsamen Rad- und Gehweg geben, der auf 2,50 Meter verbreitert wird. Dieser wird an den Radweg nach Bobingen angeschlossen. Durch den sich dadurch ergebenden Kreuzungsumbau entstehen im Mündungsbereich größere Sichtdreiecke für die einfahrenden Autofahrer. Das Einbiegen auf die Nördliche Hauptstraße ist somit erleichtert.

Zuletzt ist eine weitere Querungshilfe auf Höhe der Fabrikstraße geplant. Diese wird mit Bäumen bepflanzt und soll so nicht nur das Ortsbild aufwerten, sondern vor allem den einfahrenden Verkehr verlangsamen.

Noch ist der Umbau der nördlichen Ortseinfahrt nach Wehringen keine beschlossene Sache, ein Baubeginn deshalb noch nicht bekannt. Die Planung wurde den Gemeinderäten nun vorgestellt, damit diese in den anstehenden Haushaltsberatungen darüber sprechen können. Die Umbaukosten werden, so Bürgermeister Manfred Nerlinger, rund 1,65 Millionen Euro betragen. Rund eine Million davon muss die Gemeinde selbst tragen, der Rest kann durch Fördermittel bezahlt werden. "Das ist ein stolzer Betrag, aber der zunehmende Verkehr ist derzeit eines der größten Probleme unserer Mitbürger", meinte Nerlinger.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen