15.03.2021

Impfaktion am Sonntag: Wichtige Post für Senioren

Alle Über-80-Jährigen können sich in der Grundschule in Schwabmünchen impfen lassen. Fast 800 Personen bekommen Post.

Die Corona-Impfaktion für Senioren wird auch in Schwabmünchen umgesetzt – und zwar am Sonntag, 21. März, in der Grundschule.

Für die Organisation ist die Stadtverwaltung gemeinsam mit den örtlichen Wohlfahrtsverbänden ( BRK und Caritas) und in enger Abstimmung mit dem Landratsamt verantwortlich. Ortsnah, unkompliziert und möglichst effektiv soll dieses Angebot sein. Fast 800 Personen der Altersgruppe 80 plus und mit Erstwohnsitz in Schwabmünchen erhalten ein persönliches Anschreiben mit einem Impfbogen. Nach Rückgabe des Bogens werden die Termine telefonisch oder per E-Mail vergeben.

Ein Team mit Ärzten kommt nach Schwabmünchen

Ein mobiles Impfteam aus Ärzten und medizinischen Fachkräften aus den Impfzentren Bobingen und Gablingen wird dann am 21. März von 9 Uhr bis 17 Uhr nach Schwabmünchen kommen.

Die Zweitimpfung findet je nach Impfstoff entweder am Sonntag, 11. April, oder am Sonntag, 13. Juni, statt.

Wer bereits gegen Covid-19 geimpft wurde, kann das neue Schreiben ignorieren. Die Stadt bittet alle Senioren 80 plus, ihre Post im Briefkasten besonders zu beachten und sofort zu reagieren. (SZ)

Lesen Sie auch:

Impfung mit AstraZeneca ausgesetzt: Impftermine werden abgesagt

42 Senioren in Emersacker vor Ort geimpft

Entspanntes Impfen daheim in Langenneufnach

Themen folgen