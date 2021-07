Ärger um Impftermin

Rebekka Ostermann ist sauer. Sie wollte einen Impftermin für ihren 16-jährigen Sohn wahrnehmen, musste dann aber ohne Piks das Impfzentrum Bobingen verlassen. Was dahinter steckt.

Rebekka Ostermann aus Bobingen hatte den Impftermin für ihren Sohn Elias Zwiener über das Internet-Portal des Landkreises ausgemacht. "Ich habe alle Unterlagen online ausgefüllt und auch die Frage beantwortet, ob schon einmal eine Covid-Erkrankung vorgelegen habe", berichtet sie.

Das nämlich war bei ihrem Sohn der Fall, und zwar im Dezember 2020. Weil es aber in den Informationen hieß, dass man sich impfen lassen könnte, wenn die Erkrankung länger als sechs Monate zurück liegt, hat Ostermann den Termin trotzdem wahrgenommen.

Arzt wollte nicht impfen

Als ihr Sohn dann die Impfung erhalten sollte, kam das böse Erwachen: "Der Arzt sagte mir, dass ich einen Nachweis hätte mitbringen müssen. Das kann ich sogar nachvollziehen, aber in dem Formular wurde ich an keiner Stelle darauf hingewiesen, denn sonst hätte ich mich natürlich darum gekümmert. Außerdem sagte mir der Arzt, dass die Ständige Impfkommission Impfungen für Kinder unter 18 Jahren nicht empfiehlt. So etwas trägt sicher nicht dazu bei, die Impfbereitschaft zu erhöhen", so die Bobingerin.

"Frau Ostermann bezieht sich bei den von ihr ausgefüllten Unterlagen vermutlich auf den bayernweiten Anamnesebogen und das Aufklärungsmerkblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Auf diese haben wir als Kreisverwaltungsbehörde inhaltlich keinen Einfluss", sagt dazu Annemarie Scirtuicchio, Sprecherin des Landratsamtes Augsburg. Ein entsprechender Hinweis fände sich aber bei den häufigen Fragen zur Corona-Schutzimpfung auf der Internetseite des Landratsamtes. "Der Arzt hat die Impfung nicht wegen des Alters des Sohnes verweigert. Grund hierfür war lediglich, dass für ihn nicht festzustellen war, wann der Sohn positiv auf Covid-19 getestet wurde", so die Sprecherin des Landratsamtes.