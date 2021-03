vor 30 Min.

Impfzentrum in Bobingen geht am Montag an den Start

Am Montag geht es los: Das neue Impfzentrum in Bobingen wurde jetzt vorgestellt.

Plus Am kommenden Montag ist es so weit: Das zweite Impfzentrum des Landkreises öffnet in Bobingen. Was die Verantwortlichen vor dem Start sagen.

Von Norbert Staub

An sechs Tagen soll das Impfzentrum im Bobinger Stadtzentrum (Pestalozzistraße 2) seine Pforten öffnen. Die Zeiten: montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 12 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr. Geimpft wird mit allen zugelassenen Impfstoffen von Biontech, Moderna und AstraZeneca, der künftig auch an Menschen über 65 verimpft werden soll. Eine Auswahl des Impfstoffs ist nicht möglich.

"Da uns die begehrten Impfstoffe nach wie vor nur begrenzt zur Verfügung stehen, werden wir zunächst mit 500 Impfungen pro Tag starten“ sagt Landrat Martin Sailer. Auch Berufstätigen soll mit Impfterminen in den Abendstunden die Impfung ermöglicht werden. Sobald der Landkreis mehr Impfstoff erhält, will man die Kapazitäten aufstocken. "Maximal können 1200 Menschen in Bobingen an einem Tag geimpft werden. Im zweiten Impfzentrum des Landkreises in Gablingen sind es 500“, sagt Annemarie Scirtuicchio, Sprecherin des Landratsamts, gegenüber unserer Zeitung.

Das Landratsamt empfiehlt allen, die geimpft werden wollen, sich online über das Portal www.impfzentren.bayern zu registrieren. Wer sich für die Impfung registriert und im südlichen Landkreis wohnt, soll künftig über die Eingabe der Postleitzahl seines Wohnorts direkt dem Impfzentrum in Bobingen zugewiesen werden. Bei allen, die sich bereits im Vorfeld registriert haben und für die zunächst das Impfzentrum in Gablingen-Siedlung vorgesehen war, wird dies im Nachgang automatisch durch das System des Freistaats angepasst, versichert das Landratsamt. Ab Samstag, 6. März, ist eine Terminvergabe in Bobingen möglich. Wer sich nicht eigenständig online anmelden kann, bekommt weiterhin Hilfe per Telefon unter 0821/31023999.

Landratsamt empfiehlt öffentliche Verkehrsmittel

"Unser Dienstleister Ecolog wird hierfür insgesamt neben der ärztlichen Leitung zwölf Ärzte und neben der Verwaltungsleitung 20 Verwalter vor Ort einsetzen“, sagt Landrat Sailer. "Es sind zwar ausgeschilderte Parkmöglichkeiten vorhanden, wir würden den Bürgerinnen und Bürgern aber dennoch empfehlen, so weit möglich, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen“, so Sailer weiter.

Im direkten Umkreis halten neun verschiedene Buslinien, von deren Haltestellen das Impfzentrum zu Fuß in zwei bis neun Minuten Fußweg erreicht werden kann. In diesen Buslinien wird es in der Haltestellenansage auch einen Hinweis auf das Impfzentrum geben. Außerdem hält der Bürgerbus "GOKel“ auf seiner Route von Hardt über Großaitingen, Kleinaitingen und Oberottmarshausen nach Bobingen ebenfalls vor dem Impfzentrum, und der Bahnhof Bobingen, der von sechs Zuglinien und vier Buslinien angefahren wird, ist nur 300 Meter vom Impfzentrum entfernt. Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, dem stehen folgende Parkmöglichkeiten zur Verfügung:

25 Parkplätze am Impfzentrum Pestalozzistraße /Rathausstraße

/Rathausstraße 60 Parkplätze an der Jahnhalle (200 Meter entfernt)

200 Parkplätze an der Singoldhalle /Festplatz (einen Kilometer entfernt)

Ursprünglich sollte das Bobinger Impfzentrum schon am 1. März öffnen. Doch Software-Probleme sorgten dafür, dass es erst eine Woche später losgeht: "Wir gehen zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass nun alles funktionieren sollte“, so Landratsamts-Sprecherin Annemarie Scirtuicchio.

Mobile Teams weiter im Einsatz

Neben den beiden Impfzentren des Landkreises in Bobingen und Gablingen gibt es noch die mobilen Teams, die vor allem Menschen versorgen, die Probleme haben, zu einem der Impfzentren zu kommen. So wurde am vergangenen Wochenende damit begonnen, 400 Menschen auf dem Lechfeld zu impfen. Die Senioren wurden von den Einwohnermeldeämtern angeschrieben und konnten sich zur Impfung in ihrem Rathaus anmelden. Insgesamt haben sich 20 Gemeinden beim Landratsamt gemeldet, in denen die mobilen Teams impfen sollen. Die nächsten Termine sind am 7. März in Graben, am 15. März in Langerringen und am 16. März in Zusmarshausen.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir durch unser zweites Impfzentrum hier in Bobingen, unser weiteres in Gablingen-Siedlung, unsere mobilen Teams sowie die Vor-Ort-Impftermine in unseren Städten, Märkten und Gemeinden zunächst gut aufgestellt sind, um die für unseren Landkreis benötigte Impfkapazität leisten zu können“, betont Landrat Sailer: "Wenn nun hoffentlich auch bald die Impfstofflieferungen der vorhandenen Nachfrage entsprechen, kann es nur noch bergauf gehen.“

Info: Um Fragen zu beantworten, hat das vom Landkreis Augsburg beauftragte Unternehmen Ecolog unter der Telefonnummer 06102/20825591 (Erreichbarkeit: Montag bis Sonntag, 8 bis 18 Uhr) eine Informations-Hotline für die Impfzentren im Landkreis Augsburg eingerichtet. Hier werden ausschließlich Fragen rund um die Corona-Impfung beantwortet. Eine Impftermin-Vereinbarung ist nicht möglich.

