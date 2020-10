vor 30 Min.

In Bobingen aufgepäppelter Uhu darf wieder in die Freiheit

Plus In Bobingen hat Rupert Reichinger einen Uhu wieder aufgepäppelt: Der Greifvogel hatte zuvor eine unliebsame Begegnung gemacht.

Von Anja Fischer

Der Vogel hatte sich in einem Netz verfangen. Ein Teichwirt aus dem angrenzenden Landkreis Unterallgäu entdeckte den Uhu und schlug Alarm. Er rief Ottmar Vellinger von der Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Bobingen an. „Der Mann erklärte mir ganz aufgeregt, dass sich wohl eine Eule in einem Netz verfangen hat, das über die Teiche gespannt wird“, erinnert sich Vellinger. Das Tier sei bereits völlig erschöpft von den vergeblichen Versuchen, sich aus dem Netz zu befreien.

Rupert Reichinger aus Bobingen kümmert sich um verletzte Greifvögel

Der Teichwirt habe zwar das Netz größtenteils von dem Tier entfernen können. Er wolle das entkräftete Tier aber nicht einfach sich selbst überlassen. Deshalb habe er sich auf die Suche nach einem Experten gemacht, der sich um den Vogel kümmern kann. Vellinger erkundigte sich daraufhin beim Landesbund für Vogelschutz nach den entsprechenden Möglichkeiten.

Dort wurde er an Rupert Reichinger aus Bobingen verwiesen. Er kümmert sich seit mehreren Jahrzehnten immer wieder um verletzte Greifvögel und hat eine offizielle Genehmigung für deren Unterbringung.

Experte untersucht den Uhu in Bobingen geretteten

Ottmar Vellinger kontaktierte den Spezialisten, und schon etwa eine Stunde später waren die beiden vor Ort. Beide Männer waren verblüfft, als sich in dem Karton ein stattlicher Uhu befand. In seiner vorläufigen Unterkunft wurde der Uhu nach Bobingen gefahren. Dort untersuchte ihn Rupert Reichinger auf Verletzungen und entfernte vorsichtig die letzten Netzreste von den gewaltigen Schwingen des Uhus.

Der Fachmann kümmerte sich noch einige Tage um das geschwächte Tier und fütterte es immer wieder mit kleinen Leckerbissen. Nachdem der Uhu noch beringt worden war, wurde er nach nicht einmal zehn Tagen wieder nahe seinem Fundort in seiner natürlichen Umgebung freigelassen.

In dieser Kiste wurde der Greifvogel transportiert. Bild: Ottmar Vellinger

Ottmar Vellinger ist von der Begegnung mit dem gewaltigen Tier beeindruckt. „Für mich war es der erste frei lebende Uhu, den ich gesehen habe“, sagt er. „Es war ein faszinierendes Erlebnis.“

