vor 32 Min.

In Bobingen brennen zwei Mülltonnen

Unbekannte haben in der Halloweennacht zwei Mülltonnen in Bobingen in Brand gesteckt. Mehrere Streifen fahndeten nach den Tätern - bisher ohne Erfolg.

Unbekannte Täter haben in der In der Nacht von Samstag, 31. Oktober, auf Sonntag, 1. November, zwei Mülltonnen in Bobingen in Brand gesteckt. In der Poststraße brannte eine Restmülltonne, ein Anwohner begann sofort mit den Löscharbeiten, bevor er durch die Freiwillige Feuerwehr Bobingen abgelöst wurde.

Mehrere Polizeistreifen fahnden in Bobingen nach den Tätern

Im Willi-Ohlendorf-Weg wurde eine Grüne Tonne angezündet, diese konnte ebenfalls von der Feuerwehr Bobingen gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1100 Euro.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Polizeistreifen verliefen ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter 08234/96060 entgegen.

