In Bobingen entstehen mehrere Neubaugebiete

Bald wird es in der Point genauso aussehen wie hier im Heidelbeerweg in der Bobinger Siedlung.

Plus So geht es mit den Baugebieten Point und dem Gewerbegebiet östlich der Gutenbergstraße in Bobingen weiter.

Von Elmar Knöchel

Bevor eine Stadt weiter wachsen kann, muss erst einmal geplant, beschlossen und erschlossen werden. Dieses Prozedere lässt sich in Bobingen, fast wie im Zeitraffer, beobachten. Für das Neubaugebiet Point IV an der Wertachstraße sind die Planungen abgeschlossen und der Bebauungsplan aufgestellt. Momentan befindet man sich in der Phase der Erschließung. Die Bagger sind bereits vor Ort und bereiten alles vor. Die Lage der späteren Straßen wird bereits erkennbar. Nun musste im Bauausschuss eine zusätzliche Entscheidung gefällt werden.

Denn der Schwettinger Weg wird momentan auch von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt. Doch nach Fertigstellung der Bebauung wird er im Wohngebiet liegen. Die Landwirte müssten durch das Wohngebiet fahren, um auf ihre Felder zu kommen. Um dies zu verhindern, wurde nun einstimmig beschlossen, im Westen des Neubaugebietes, hin zum Auwald, einen neuen, öffentlichen Feldweg anzulegen. Dieser soll Wertach- und Krumbacher Straße verbinden. Baubeginn soll im November sein. Der Schwettinger Weg wird dann ein reiner Fuß- und Radweg sein.

Das Gewerbegebiet östlich der Gutenbergstraße ist in Planung

In einer anderen Phase befindet sich das neue Baugebiet Point V. Die Stadträte müssen noch die Eckpunkte festlegen, nach denen dann der Entwurf des Bebauungsplans gefertigt wird. Festgelegt wurden zum Beispiel die Grundstücksgrößen. Diese werden von 300 Quadratmetern für Doppelhäuser und von 400 bis 450 Quadratmeter für Einfamilienhäuser reichen. Am Rande des Gebietes sollen auch einige wenige größere Grundstücke mit etwa 650 Quadratmetern entstehen. Insgesamt sollen 35 bis 40 Einfamilienhäuser, sieben Doppelhäuser und vier sogenannte Punkthäuser gebaut werden – das sind meist größere Wohneinheiten, bei denen die Wohnräume um einen innen liegenden Kern angeordnet sind. Zusätzlich soll in den Entwurf eine zentrale Energieversorgung auf Wasserstoffbasis zur Versorgung des Neubaugebietes eingeplant werden. Die ersten Entwürfe zum Bebauungsplan sollen dann Ende Oktober wieder im Bobinger Bauausschuss besprochen werden.

Beim Gewerbegebiet „östlich der Gutenbergstraße“ ging es in der jüngsten Sitzung der Bauausschussmitglieder um das übliche Verfahren: die öffentliche Auslegung der Unterlagen zum Entwurf des Bebauungsplanes. Erst danach kann der Bebauungsplan in Kraft gesetzt werden. Zuletzt gab es noch Klärungsbedarf zu eventuell vorhandenen Altlasten.

