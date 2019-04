vor 3 Min.

In Bobingen kann der Mai kommen

Viel Arbeit, eine kurze Nacht und einige Liter Bier. Danach steht der stolze Maibaum an seinem Bestimmungsort auf dem Rathausplatz.

Von Elmar Knöchel

Vor ein paar Tagen stand er noch im Bobinger Stadtwald nahe dem Diebelbach. Dann kamen die Kolpings. Unter Aufsicht von Stadtförster Maximilian Greiter wurde der Baum ausgewählt und dann sorgsam gefällt, um ihn nicht zu beschädigen. Nun liegt er in seiner stolzen Länge von 33 Metern am Bobinger Festplatz. Nach Aufsetzen von Spitze und Kranz wird er knapp 43 Meter hoch sein. Hier wartet er auf seinen feierlichen Abtransport zum Rathausplatz, wo er sein zweites Leben als Bobinger Maibaum beginnen wird. Erstaunlicherweise reichen die beiden Kaltblüter von Max Kugelmann aus, um das Ungetüm an Baum auch über den Anstieg am Kirchplatz zum Rathausplatz zu bringen.

Ein feierlicher Zug, bestehend aus der Stadtkapelle Bobingen, der Führungsriege der Bobinger Kolpingsfamilie, den Tänzern des Vereins und natürlich dem Fuhrwerk mit dem künftigen Maibaum, machte sich dann auf, dem Baum sein verdientes Geleit zu geben. Auch die engen Kurven auf dem Weg wurden durch Geschick und Einsatz purer Manneskraft gekonnt gemeistert. Um den Baum dann aber an seinem Bestimmungsort auf die bereitgestellten Holzböcke zu hieven, verlassen sich die erfahrenen Maibaumbeauftragten dann doch lieber auf die Stärke zweier Traktoren. Und so ist es kurze Zeit später geschafft: Der Baum liegt auf den Holzböcken am Rathausplatz, wo er auf seine weitere Bearbeitung und Aufstellung wartet.

Der Zusammenhalt in der Kolpingsfamilie ist groß

Traditionell wird der Bobinger Maibaum von der Rinde befreit und glatt geschliffen. „Diese Art der Traditionspflege ist schon zeitaufwendig“, erklärt Josef Bühler, Vorsitzender der Kolpingsfamilie. So hätte das ganze Organisationsteam mittlerweile um die 300 Arbeitsstunden aufgewendet. Nun käme der Endspurt. Nach dem Schleifen erfolge dann das Aufstellen des Baumes mithilfe eines Autokrans. Danach würden dann die Symbole über die Drehleiter der Feuerwehr angebracht. Auf diese seien sie ziemlich stolz. „Sie sind sehr alt,“ erzählt Bühler. Ein paar der Holzsymbole könnten sogar noch vom ersten Bobinger Maibaum aus dem Jahr 1929 stammen. Vor jedem neuen Einsatz würden sie von professioneller Hand gepflegt und restauriert. So auch dieses Mal. Auch das bedeute einen immensen Zeitaufwand. Denn nach der Ausstellung der Symbole in verschiedenen Bobinger Geschäften hätten sie alle eingesammelt, zum Restaurator geschafft und wieder zurückgeholt werden müssen. Da kämen in der Summe schon einige Arbeiten zusammen. Bühler ist stolz auf seine Kolpingsfamilie. „Der Zusammenhalt ist klasse. Alle helfen mit. Alleine beim Herausbringen des Baumes aus dem Wald waren fünf Traktoren zur Stelle. Jeder hilft, wo er kann und entsprechend seiner Fähigkeiten. Das ist heutzutage längst nicht mehr selbstverständlich.“ So gehen sie gemeinsam der nächsten Hürde entgegen – der Nachtwache. Schließlich wollen sie nicht das Risiko eingehen, dass ihnen der Maibaum in der letzten Sekunde noch geklaut wird. Natürlich werden sie trotz ein paar Schlucken Bier in der Nacht gut aufpassen. Und tatsächlich – alles geht gut.

Auch am nächsten Morgen ist der Stolz der Bobinger Kolpings noch an Ort und Stelle und die weiteren Arbeiten können beginnen. Bisher ist alles routiniert und reibungslos verlaufen. Doch das kann sich jederzeit ändern. Und

so ist es dann auch.

Baum steckt in Bobingen in einer Hülse im Boden

Denn anders als in vielen Gemeinden im Landkreis wird der Bobinger Maibote nicht in einen überdimensionierten Christbaumständer geschraubt, sondern in einer zwei Meter tiefen Bodenhülse versenkt. Um das tonnenschwere Ungetüm da hinein zu bugsieren, braucht es Mut, Geschicklichkeit und etwas Glück.

Letzteres verweigerte dann aber leider den Dienst. Denn der relativ starke Wind brachte den Führer des Autokrans und sein Bodenpersonal in arge Bedrängnis. Durch den starken Winddruck bog sich der am Seil hängende Maibaum deutlich sichtbar durch. So war es den Männern kaum möglich, ihn wirklich senkrecht in die Hülse einzuführen. Immer wieder verkantete sich das Holzmonstrum und musste wieder herausgezogen werden.

Schließlich greift das Team zu drastischen Maßnahmen. Mit Motorsägen wird flugs der Umfang des Baumes verringert, sodass mehr Spiel beim Absenken erreicht wird. Auf diese Weise schaffen sie es dann doch. Der Baum wird, wesentlich später als ursprünglich gedacht, sicher im Boden verankert.

Anschließend sind dann noch die Zunftsymbole über die Drehleiter der Feuerwehr anzubringen, bis dann in den frühen Abendstunden auch das geschafft ist. Kolping sei Dank, der Mai kann kommen.

Themen Folgen