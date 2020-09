vor 54 Min.

In Königsbrunn lagern 3000 Jahre alte Schätze

Plus Was im Lager und in der Werkstatt des Arbeitskreises für Vor- und Frühgeschichte passiert. Die Experten möchten ihre Funde gerne besser präsentieren – am besten in einem neuen Museum.

Von Claudia Deeney

Es gibt einen „Versteckten Ort“ in Königsbrunn, der auf keiner Karte verzeichnet und nur wenigen Menschen bekannt ist. Rainer Linke, der Leiter des Arbeitskreises für Vor- und Frühgeschichte, und seine Stellvertreterin Siglinde Matysik öffnen eine unscheinbare Türe.

Dahinter verbergen sich unzählige Kartons, beschriftet und mit farbigen Punkten versehen. In der Werkstatt des Arbeitskreises gibt es noch mehr archäologische Schätze zu entdecken.

Alle momentan zu bearbeitenden Keramikscherben stammen aus einer Ausgrabungsstätte im südlichen Landkreis. In der Werkstatt werden sie mit Wasser einzeln gesäubert, anschließend mit einem Laufzettel versehen, der Auskunft darüber gibt, wer gewaschen und bearbeitet hat. „Vorgeschichtliche Keramik muss gehärtet werden“, sagt Matysik.

Die Keramikscherben stammen alle vom Ausgrabungsort im südlichen Landkreis und ergeben zusammengesetzt Gefäße. Bild: Claudia Deeney

Deshalb wird die Keramik im nächsten Schritt komplett mit einer Mischung aus Holzleim und Wasser bestrichen. Dieser Vorgang wird nach der Trocknung wiederholt. Und anschließend beginnt eine richtige Puzzlearbeit.

Eine 3.000 Jahre alte Urne wird zusammengesetzt

Die Keramik wird zunächst sortiert. Matysik sucht zuerst die Boden-, anschließend die Wand- und als letztes die Randteile aus dem Haufen heraus.

In der Werkstatt zeigen Rainer Linke und seine Kollegin, wie ein fertiges Puzzle von Keramikteilen am Ende aussieht. Eine ziemlich große Urne steht auf dem Tisch. Sie hat ungefähr ein halbes Jahr Arbeitszeit in Anspruch genommen, bis sie im alten Glanz erstrahlt. Die beiden Experten erklären: „Fehlende Teile werden von uns mit Gips entsprechend nachgeformt und eingefügt sowie farblich von den Originalteilen abgesetzt.“ In diesen Urnen wurde vor rund 3000 Jahren die Asche von Toten bestattet. Auch Beigaben wurden gefunden – kleinere Gefäße zum Beispiel. All dies zeige eine kultivierte Gesellschaft, die sich im südlichen Landkreis angesiedelt hatte, und zwar vor den Kelten und den Römern.

Nicht das kleinste gefundene Teil wird weggeworfen. Auch die gefundenen Überreste der verbrannten Toten werden aufgehoben. In der Archäologie lautet der Fachbegriff für die verbrannten und kalzinierten Knochen „Leichenbrand“. Was an Keramikscherben nicht mehr zusammengefügt werden kann, wird einzeln, in einem Setzkastensystem archiviert, katalogisiert und in Boxen aufbewahrt. Aber der Platz wird knapp. Regelmäßig kommen von der Ausgrabungsstätte neue Keramikscherben und diverse Funde hinzu und werden gelagert, bis sie an der Reihe sind und bearbeitet werden.

Die Asche von Toten nach einer Brandbestattung. Der archäologische Begriff lautet „Leichenbrand“ und bezieht sich auf verbrannte und kalzinierte Knochen der Verstorbenen. Gefunden bei der Ausgrabung im südlichen Landkreis - datiert auf 1200 bis 1000 vor Christus. Bild: Claudia Deeney

Der Wunsch nach einem größeren Museum

Königsbrunns Kulturamtsleiterin Rebecca Ribarek ist fasziniert von der Arbeit und wünscht sich: „Wir haben so viele tolle Funde, beispielsweise Schmuck. Aber im archäologischen Museum haben wir absolut keinen Platz mehr. Ich wünsche mir ein neues Museum. Die jahrzehntelange Arbeit der beiden Leiter und des Teams hätten es verdient, auf einer großen Fläche ausgestellt zu werden, um zu zeigen, was in Königsbrunn und Umgebung an Schätzen geborgen wurde.“

Nicht nur die Funde von Ausgrabungsstätten lagern im nicht öffentlich zugänglichen Archiv, sondern auch Tausende Exponate, die auf dem städtischen Friedhof bei Grabungen gefunden wurden.

Diese Stücke konnten nicht zusammengesetzt werden. Im Setzkastensystem lagern sie in der Werkstatt. Bild: Claudia Deeney

Info Archäologisches Museum, Am Marktplatz 7, im Rathaus. Jeden dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr, Führungen von 10 bis 11 Uhr während der Öffnungszeiten. Der Eintritt ist frei. Wegen der Corona-Pandemie gelten die Maskenpflicht, das Abstandsgebot und Hygienevorschriften, die Ihnen am Eingang genannt werden. Weitere Informationen unter: www.koenigsbrunn.de/kultur/museen.

