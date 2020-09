vor 17 Min.

In Königsbrunn startet der Präsenzbetrieb

Das sind die freien Plätze bei der Volkshochschule

Die Volkshochschule Königsbrunn nimmt wieder den Präsenzbetrieb auf. In einigen Kursen gibt es freie Plätze:

und Entspannungsgymnastik mit Sarah Tichauer von 17. September bis 17. Dezember, 13 Abende, jeweils donnerstags von 19.30 bis 20.30 Uhr im Hyeonsil Tae Kwon Do & Sportcenter, Marktplatz 9, Königsbrunn.

was für Körper, Geist und Seele mit Kneipp mit Johanna Wegmann am Freitag, 18. September, von 16 bis 18 Uhr in der Kneippanlage und im Park der Sinne.

mit Johanna Wegmann am Samstag, 19. September, von 16 bis 19 Uhr, Treffpunkt Waldspielplatz an der Lechstraße.

Grundstufe A1 - Intensivkurs mit Maria Angeles Correcher von 19. September bis 31. Oktober, sechs Vormittage, jeweils samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr im Gymnasium Königsbrunn.

ab der siebten Klasse und Erwachsene mit Silke Geßlein von 23. bis 30. September, jeweils mittwochs, zwei Abende von 19 bis 20.30 Uhr im Gymnasium Königsbrunn.

für Vereine etc. mit Hermann Schmid am Donnerstag, 24. September, von 19 bis 21.30 Uhr im Gymnasium Königsbrunn.

für Anfänger, Fortgeschrittene und auch Konversationskurse werden laufend angeboten.

Anmeldung und Information bei der Volkshochschule Königsbrunn im Kulturbüro unter der Telefonnummer 08231/606-260 oder online unter www.vhs-augsburger-land.de. (SZ)

