In Langerringen findet die Amtsübergabe maskiert statt

Plus Langerringens Bürgermeister Konrad Dobler gibt die Führung der Gemeinde an den neuen Bürgermeister Marcus Knoll ab. Das steht im Zeichen der Corona-Krise.

Buchstäblich bis zum letzten Tag kostete Bürgermeister Konrad Dobler seine 18-jährige Amtszeit aus. Die letzte Gemeinderatssitzung unter seiner Führung fand am Abend vor dem 1. Mai statt. Damit löste sich auch das bisherige Gremium auf. Bevor Konrad Dobler eine Bilanz seiner Ära zog und seinem Nachfolger Marcus Knoll mit der Amtskette auch die Bürde der Verantwortung um den Hals hängte, verabschiedete er sechs Gemeinderäte, die dem neuen Rat nicht mehr angehören werden.

Sechs Gemeinderäte hören in Langerringen auf

Regina Hinz ( CSU) gehörte 18 Jahre lang seit 2002 ununterbrochen dem Gemeinderat an. Auf die selbe Zeit brachte es Beate Schulze-Zech (Freie Wähler) allerdings mit einer Unterbrechung nach zwei Wahlperioden von 1996 bis 2008. Im Jahre 2014 wurde sie erneut in den Rat gewählt. Die längste Amtszeit von allen kann Nikolaus Kramer (Dorfliste Schwabmühlhausen) aufweisen. 24 Jahre lang vertrat er in vier Wahlperioden ununterbrochen die Interessen des Ortsteils.

Gerhard Ringler (CSU) wurde nach zwei Perioden von 2002 bis 2014 schon einmal verabschiedet, rückte aber im Juli 2017 erneut in den Gemeinderat nach. Nach je zwölf Jahren von 2008 bis 2020 verabschieden sich auch Karl Hinkofer und der Gennacher Markus Ruf (beide CSU) aus dem Gemeindeparlament. In seiner letzten Sitzung traf der Gemeinderat noch einige Entscheidungen.

